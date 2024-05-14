Belçika Bakanı: İnsani yardımın engellenmesi uluslararası hukuka aykırıdır

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Belçika Kalkınma İşbirliği Bakanı Caroline Gennez, Gazze Şeridi'nde Birleşmiş Milletler (BM) aracına düzenlenen ve bir çalışanın hayatını kaybettiği saldırıya tepki göstererek "İnsani yardımın engellenmesi, uluslararası hukuka aykırıdır." ifadesini kullandı.

Gennez, X hesabından yaptığı paylaşımda, insani yardım konvoylarına yönelik saldırıların tekrarlanıyor olmasının "akılalmaz" olduğunu belirtti.

İnsani yardımların ve çalışanlarının hedef olmaması gerektiğini vurgulayan Gennez, "İnsani yardımın engellenmesi, uluslararası hukuka aykırıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Belçikalı Bakan, "Açlık, bir savaş silahı değildir." ifadesine yer verdi.

BM aracına saldırı

İsrail basınında dün çıkan haberlerde, Gazze Şeridi'nde bir araca düzenlenen saldırıda, bir BM çalışanının hayatını kaybettiği, saldırının henüz kim tarafından yapıldığının bilinmediği aktarılmıştı.

Filistinli kaynaklar ise üzerinde BM yazısı ve bayrağı bulunan araca, İsrail güçlerince ateş açıldığını ifade etmişti.

İlk belirlemelere göre, 1'i ağır olmak üzere yaralıların olduğu bilgisi verilmişti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentindeki Avrupa Hastanesine giden BM aracına yönelik saldırı sonucu BM Güvenlik Biriminden bir personelin öldürülmesi ve diğerinin yaralanmasını üzüntüyle öğrendiğini bildirmişti.

Guterres, BM personeline yönelik tüm saldırıları kınayarak kapsamlı soruşturma istemişti.