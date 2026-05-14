Belçika Bakanı'ndan Atatürk'e Saygı

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sonsuz saygı duyduğunu belirterek, "Dünyanın Atatürk gibi insanlara daha çok ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

Türkiye ziyareti süren Bakan Francken, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Atatürk'ün "centilmen bir subay, usta bir stratejist ve savaşta kendini kanıtlamış bir savaşçı" olduğunu vurguladı.

Atatürk'e sonsuz saygı duyduğunu belirten Francken, onun Batı Avrupa ülkelerinden çok önce, oy ve eğitim hakkı dahil kadın haklarını savunduğunu ve laiklikten yana olduğunu ifade etti.

Francken, 2025'teki Anıtkabir ziyareti sırasında Atatürk'ün mozolesinin önünde diz çöktüğüne, bunu tereddütsüz tekrar yapacağına dikkati çekerek, "Dünyanın Atatürk gibi insanlara daha çok ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

Aralarında Francken'in de olduğu Belçika Ekonomik Misyonu kapsamında Türkiye'yi ziyaret eden heyet, dün Anıtkabir'e ziyarette bulunmuştu.

KAPLAN MT tankı Türkiye'nin "bir başka ihracat başarısı"

Francken, X üzerinden yaptığı diğer açıklamada da Belçika Ekonomik Misyonu'nun Türkiye ziyaretinin son gününde Ankara'da BMC ve FNSS'nin fabrikalarını ziyaret ettiğini belirterek, "Buralarda Türkiye, Belçika sanayisinin önemli katkısıyla tanklar ve zırhlı araçlar üretmektedir. Bu araçlar, bizim savunma ihtiyaçlarımız açısından da faydalı olabilir. Nitekim Türkiye'de güçlü ve sadık dostu bulunan Ukrayna için yıllardır öyle olmuştur." değerlendirmesini yaptı.

KAPLAN MT orta sınıf tankın Türkiye'nin "bir başka ihracat başarısını" temsil ettiğini vurgulayan Francken, Belçika merkezli John Cockerill Defense savunma şirketinin bu tank için top ürettiğini aktardı.

Francken, NATO'nun talebi üzerine Belçika'nın hızlı, manevra kabiliyeti yüksek ve modernize tugay kurması gerektiğini belirterek, "BMC, FNSS ve ASELSAN gibi Türk şirketleri, Ukrayna'daki savaştan ve kendi bölgesel çatışmalarından aldıkları derslere dayanarak, bu konuda aralıksız araştırma yapmaktadır. En iyi teknolojiye sahip olurlarsa ve kendi endüstrimiz için yeterli ekonomik getiri sağlamaya hazırlarsa, bu proje için ilginç bir ortak olabilirler." ifadelerini kullandı.

Belçika Savunma Bakanı Francken, Türk savunma şirketlerinin, Ukrayna'ya sağladığı teknolojilerin Belçika'da pek bilinmediğini söyledi.

"Bu güçlü ve yenilikçi ülke (Türkiye), NATO müttefiki olduğu için kendimizi şanslı saymalıyız"

Türkiye'nin Avrupa güvenliği için önemine dikkati çeken Francken, "Bu güçlü ve yenilikçi ülke (Türkiye), NATO müttefiki olduğu için kendimizi şanslı saymalıyız." ifadesini kullandı.

Francken, 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO Zirvesi için tekrar Ankara'ya geleceğini vurgulayarak, açıklamasını Türkçe "Teşekkür ederim." ifadesiyle sonlandırdı.