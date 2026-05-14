Belçika Bakanı'ndan Atatürk'e Saygı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Belçika Bakanı'ndan Atatürk'e Saygı

14.05.2026 18:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika Savunma Bakanı Francken, Atatürk'e sonsuz saygısını dile getirdi ve onun gibi liderlere ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sonsuz saygı duyduğunu belirterek, "Dünyanın Atatürk gibi insanlara daha çok ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

Türkiye ziyareti süren Bakan Francken, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Atatürk'ün "centilmen bir subay, usta bir stratejist ve savaşta kendini kanıtlamış bir savaşçı" olduğunu vurguladı.

Atatürk'e sonsuz saygı duyduğunu belirten Francken, onun Batı Avrupa ülkelerinden çok önce, oy ve eğitim hakkı dahil kadın haklarını savunduğunu ve laiklikten yana olduğunu ifade etti.

Francken, 2025'teki Anıtkabir ziyareti sırasında Atatürk'ün mozolesinin önünde diz çöktüğüne, bunu tereddütsüz tekrar yapacağına dikkati çekerek, "Dünyanın Atatürk gibi insanlara daha çok ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

Aralarında Francken'in de olduğu Belçika Ekonomik Misyonu kapsamında Türkiye'yi ziyaret eden heyet, dün Anıtkabir'e ziyarette bulunmuştu.

KAPLAN MT tankı Türkiye'nin "bir başka ihracat başarısı"

Francken, X üzerinden yaptığı diğer açıklamada da Belçika Ekonomik Misyonu'nun Türkiye ziyaretinin son gününde Ankara'da BMC ve FNSS'nin fabrikalarını ziyaret ettiğini belirterek, "Buralarda Türkiye, Belçika sanayisinin önemli katkısıyla tanklar ve zırhlı araçlar üretmektedir. Bu araçlar, bizim savunma ihtiyaçlarımız açısından da faydalı olabilir. Nitekim Türkiye'de güçlü ve sadık dostu bulunan Ukrayna için yıllardır öyle olmuştur." değerlendirmesini yaptı.

KAPLAN MT orta sınıf tankın Türkiye'nin "bir başka ihracat başarısını" temsil ettiğini vurgulayan Francken, Belçika merkezli John Cockerill Defense savunma şirketinin bu tank için top ürettiğini aktardı.

Francken, NATO'nun talebi üzerine Belçika'nın hızlı, manevra kabiliyeti yüksek ve modernize tugay kurması gerektiğini belirterek, "BMC, FNSS ve ASELSAN gibi Türk şirketleri, Ukrayna'daki savaştan ve kendi bölgesel çatışmalarından aldıkları derslere dayanarak, bu konuda aralıksız araştırma yapmaktadır. En iyi teknolojiye sahip olurlarsa ve kendi endüstrimiz için yeterli ekonomik getiri sağlamaya hazırlarsa, bu proje için ilginç bir ortak olabilirler." ifadelerini kullandı.

Belçika Savunma Bakanı Francken, Türk savunma şirketlerinin, Ukrayna'ya sağladığı teknolojilerin Belçika'da pek bilinmediğini söyledi.

"Bu güçlü ve yenilikçi ülke (Türkiye), NATO müttefiki olduğu için kendimizi şanslı saymalıyız"

Türkiye'nin Avrupa güvenliği için önemine dikkati çeken Francken, "Bu güçlü ve yenilikçi ülke (Türkiye), NATO müttefiki olduğu için kendimizi şanslı saymalıyız." ifadesini kullandı.

Francken, 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO Zirvesi için tekrar Ankara'ya geleceğini vurgulayarak, açıklamasını Türkçe "Teşekkür ederim." ifadesiyle sonlandırdı.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Savunma, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belçika Bakanı'ndan Atatürk'e Saygı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
3 cezayı aynı anda yedi Toplam miktar dudak uçuklattı 3 cezayı aynı anda yedi! Toplam miktar dudak uçuklattı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
ODTÜ’deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı ODTÜ'deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük

22:14
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
21:33
Yer: Sabiha Gökçen Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
Yer: Sabiha Gökçen! Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
21:29
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
20:36
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu’nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu'nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
20:25
Adana’ya getirildi Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı’dan ilk açıklama
Adana'ya getirildi! Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk açıklama
20:10
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 22:44:37. #7.12#
SON DAKİKA: Belçika Bakanı'ndan Atatürk'e Saygı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.