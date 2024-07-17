Belçika Başbakanı Alexander de Croo, memleketi Brakel'in belediye başkanlığı için adaylığını duyurdu - Son Dakika
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Belçika Başbakanı Alexander de Croo, memleketi Brakel'in belediye başkanlığı için adaylığını duyurdu

Belçika Başbakanı Alexander de Croo, 9 Haziran'daki seçim yenilgisinin ardından memleketi Brakel kentinin belediye başkanlığı için adaylığını duyurdu. Partisi Open Vld'nin adayı olan de Croo, 15 bin nüfuslu Brakel kentinde belediye başkanı olmak için yarışacak. De Croo'nun adaylığı, babası Herman de Croo tarafından açıklandı. Belçika'da yerel seçimler 13 Ekim'de yapılacak.

17.07.2024 16:35
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Belçika Başbakanı Alexander de Croo, 9 Haziran'daki seçim yenilgisinin ardından memleketi Brakel kentinin belediye başkanlığı için adaylığını duyurdu.

Ulusal basında yer alan haberlere göre de Croo, partisi Open Vld'nin, Brüksel'e 1 saat mesafedeki 15 bin nüfuslu Brakel kentinin belediye başkan adayı oldu.

De Croo'nun adaylığı aynı partinin üyesi 86 yaşındaki babası Herman de Croo tarafından açıklandı.

De Croo'nun partisi Flaman liberal Open Vld, 9 Haziran'da düzenlenen genel seçimlerde hezimete uğramıştı.

Federal parlamentoda 9. sırada gelen Open Vld, seçmenlerin yalnızca yüzde 5,4'ünün desteğini alabilmişti. Parti, Flaman parlamentosunda oyların yalnızca yüzde 8,3'ünü, Brüksel Başkent Bölgesi'nde ise yalnızca 10,6'sını alabilmişti.

Belçika'da yerel seçimler 13 Ekim'de yapılacak.

Kaynak: AA

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