Belçika Başbakanı İsrail\'e acil ateşkes çağrısı yaptı

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CÜNEYT KARADAĞ - Belçika Başbakanı Alexander de Croo, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında sivil kayıplardan duyduğu endişeyi dile getirerek, "acil ateşkes" çağrısını yineledi.

De Croo, 60. Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde, AA muhabirlerine, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Talebimiz derhal ateşkes yapılmasıdır." diyen de Croo, Gazze'de yoğun şiddet altında çok fazla masum sivilin hayatını kaybettiğini vurguladı.

De Croo, "Şiddete maruz kalan insanlara yardım götürmenin tek yolu, şiddeti durdurmak, insani yardım götürmek ama aynı zamanda rehineleri, tüm rehineleri kurtarmaktır." ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığını yürüten Belçika Başbakanı de Croo, Filistin'de şiddetin durmasının ardından iki devletli çözümün nihai olarak inşa edilebilmesi için masaya oturulmasının önemine işaret ederek şunları söyledi:

"Her iki tarafın taleplerine, güvenli bir yaşam perspektifi isteyen Filistin ve Gazze sakinlerinin taleplerine ve aynı zamanda kendi güvenlikleri konusunda garanti isteyen İsrail halkının taleplerine cevap verebilmenin tek yolu budur."

De Croo, daha önce İsrail'e Uluslararası Adalet Divanı (UAD) tarafından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin verilen kararı tam olarak uygulaması çağrısında bulunmuştu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 300'ü çocuk, 8 bin 400'ü kadın olmak üzere 28 bin 775 Filistinli öldürüldü, 68 bin 552 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, İsrail'in Gazze'ye saldırıları bölge nüfusunun yüzde 85'ini gıda, temiz su ve ilaç sıkıntısı nedeniyle ülke içinde yerinden edilmeye zorlarken, yerleşim bölgesinin altyapısının yüzde 60'ı hasar gördü.

İsrail'in soykırımla suçlandığı Uluslararası Adalet Divanı, verdiği ara kararda Güney Afrika'nın Aralık 2023'te açtığı davadaki iddialarının makul olduğunu kaydetti.