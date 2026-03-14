Belçika Başbakanı'ndan Rusya İle Normalleşme Çağrısı - Son Dakika
Belçika Başbakanı'ndan Rusya İle Normalleşme Çağrısı

14.03.2026 21:49
De Wever, Avrupa'nın Rusya ile ilişkilerini yeniden normalleştirmesi ve ucuz enerjiye erişim sağlaması gerektiğini vurguladı.

Belçika Başbakanı Bart de Wever, Avrupa'nın Rusya ile ilişkileri yeniden normalleştirmesi ve ucuz enerjiye yeniden erişim sağlaması gerektiğini, bu görüşü paylaşan diğer liderlerin ise açıkça dile getirmeye cesaret edemediğini söyledi.

De Wever, Fransızca çıkarılan ekonomi gazetesi L'Echo'ya verdiği röportajda, Avrupa'nın Ukrayna savaşı bağlamında izlediği politikanın sürdürülebilir olmayabileceğini dile getirdi.

Rusya'nın askeri ya da ekonomik olarak kısa sürede zayıflatılmasının zor olduğunu ifade eden de Wever, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i Ukrayna'ya silah göndererek tehdit edemiyoruz ve ABD'nin desteği olmadan ekonomik olarak da boğamıyoruz. Bu durumda geriye tek yol kalıyor: bir anlaşma yapmak." değerlendirmesinde bulundu.

De Wever, Avrupa'nın güvenliği için askeri kapasitenin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, sınır bölgelerinde askeri varlığın artırılması ve savunma kapasitesinin güçlendirilmesinin önemine işaret etti.

Buna paralel olarak Rusya ile ilişkilerin yeniden normalleştirilmesi gerektiğini savunan de Wever, "Ucuz enerjiye yeniden erişim sağlanmalı. Bu bir sağduyu meselesi." ifadelerini kullandı.

De Wever, Avrupa'daki "bazı liderlerin" özel görüşmelerde benzer değerlendirmeler yaptığını öne sürerek, "Avrupalı liderler özel olarak benimle aynı fikirde olduklarını söylüyor ancak kimse bunu açıkça dile getirmeye cesaret edemiyor." dedi.

Gündemi belirledi

Belçika'nın ilk sağ eğilimli Başbakanı de Wever, son dönemde Rusya'nın dondurulan varlıklarının kullanımı konusunda da tartışmaya neden olan açıklamalar yapmıştı.

De Wever, Rusya Merkez Bankasına ait ve büyük bölümü Brüksel merkezli finans kuruluşu Euroclear'da tutulan varlıkların Ukrayna'ya aktarılması fikrine karşı çıkmış, bu konuda Avrupa'da yürütülen tartışmalarda öne çıkan isimlerden biri olmuştu.

AB liderleri daha sonra Ukrayna'ya destek için Rus varlıklarını doğrudan kullanmak yerine yaklaşık 90 milyar avroluk kredi sağlanması konusunda uzlaşmıştı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belçika Başbakanı'ndan Rusya İle Normalleşme Çağrısı - Son Dakika

Prizde unutulan şarj aleti yangın çıkardı: 16 kişi hastanelik oldu Prizde unutulan şarj aleti yangın çıkardı: 16 kişi hastanelik oldu
Galatasaray’dan Fenerbahçe maçı biter bitmez paylaşım Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı biter bitmez paylaşım
Adalet Bakanı Gürlek’ten İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne ziyaret: Adalet güçlüden yana algısını yıkacağız Adalet Bakanı Gürlek'ten İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne ziyaret: Adalet güçlüden yana algısını yıkacağız
21 saniyelik basın toplantısı Zeki Murat Göle’ye soru sorulmadı 21 saniyelik basın toplantısı! Zeki Murat Göle'ye soru sorulmadı
Meloni: İtalya, Orta Doğu’daki savaşın bir parçası değildir Meloni: İtalya, Orta Doğu'daki savaşın bir parçası değildir
Gaziantep FK, Antalyaspor’a fena patladı Gaziantep FK, Antalyaspor'a fena patladı

21:54
Galatasaray, RAMS Başakşehir karşısında şampiyonluk ateşini yaktı
Galatasaray, RAMS Başakşehir karşısında şampiyonluk ateşini yaktı
21:50
Bahçeli’den Lübnan için “seçenekler tartışılsın“ çağrısı: Beyrut düşerse bölgenin jeopolitik dengesi sarsılır
Bahçeli'den Lübnan için "seçenekler tartışılsın" çağrısı: Beyrut düşerse bölgenin jeopolitik dengesi sarsılır
21:17
Hark Adası saldırısı sonrası İran’dan BAE’ye üstü kapalı tehdit
Hark Adası saldırısı sonrası İran'dan BAE'ye üstü kapalı tehdit
19:49
İsrail füzesinin hayattan kopardığı Fırat’ın öldüğü TIR’ın görüntüleri ortaya çıktı
İsrail füzesinin hayattan kopardığı Fırat'ın öldüğü TIR'ın görüntüleri ortaya çıktı
19:45
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, üç komşu ülkenin ismini saydı: Bize saldırı hazırlığındalar
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, üç komşu ülkenin ismini saydı: Bize saldırı hazırlığındalar
18:54
Zelenski’den Trump ile arasındaki yaş farkına kızdıracak yorum: Baba gibi yaklaşıyorum
Zelenski'den Trump ile arasındaki yaş farkına kızdıracak yorum: Baba gibi yaklaşıyorum
SON DAKİKA: Belçika Başbakanı'ndan Rusya İle Normalleşme Çağrısı - Son Dakika
