Belçika'da Alkol Reklamlarına Sıkı Düzenleme

Belçika'da federal hükümet, alkol reklamlarına yönelik kuralları sıkılaştırma kararı aldı.

Resmi haber ajansı Belga'ya göre, yeni düzenleme ülkede alkollü içecek reklamlarında "Alkol sağlığa zararlıdır" uyarısının yer almasını zorunlu hale getirdi.

Yeni kurallar kapsamında söz konusu uyarı, tüm reklam mecralarında kullanılacak ancak mevcut süreçte ürün etiketleri ve ambalajlar için zorunlu tutulmayacak.

Düzenlemeyle özellikle gençlerin korunması hedefleniyor. Yetkililer, alkol kullanımına erken yaşta başlanmasının ilerleyen dönemlerde zararlı tüketim riskini artırdığına işaret ediyor.

Bu çerçevede, çocuk ve gençlere yönelik medya içeriklerinde alkol reklamları yasaklandı. Radyo, televizyon, dijital platformlar ve basılı yayınlarda, hedef kitlenin en az yüzde 30'unun 18 yaş altı olduğu durumlarda alkol reklamı yapılamayacak.

Yeni kurallar sosyal medya fenomenlerini de kapsıyor

Takipçilerinin büyük kısmı reşit olmayan kişilerden oluşan "influencer"ların alkol tanıtımı yapmasına izin verilmeyecek.

Öte yandan, dergi abonelikleri ya da farklı ürünlerin satışı sırasında ücretsiz alkol verilmesi uygulaması da yasaklandı.