Belçika'da Alkol Reklamlarına Sıkı Düzenleme

28.03.2026 12:17
Belçika, alkol reklamlarında 'Alkol sağlığa zararlıdır' uyarısını zorunlu hale getirdi.

Belçika'da federal hükümet, alkol reklamlarına yönelik kuralları sıkılaştırma kararı aldı.

Resmi haber ajansı Belga'ya göre, yeni düzenleme ülkede alkollü içecek reklamlarında "Alkol sağlığa zararlıdır" uyarısının yer almasını zorunlu hale getirdi.

Yeni kurallar kapsamında söz konusu uyarı, tüm reklam mecralarında kullanılacak ancak mevcut süreçte ürün etiketleri ve ambalajlar için zorunlu tutulmayacak.

Düzenlemeyle özellikle gençlerin korunması hedefleniyor. Yetkililer, alkol kullanımına erken yaşta başlanmasının ilerleyen dönemlerde zararlı tüketim riskini artırdığına işaret ediyor.

Bu çerçevede, çocuk ve gençlere yönelik medya içeriklerinde alkol reklamları yasaklandı. Radyo, televizyon, dijital platformlar ve basılı yayınlarda, hedef kitlenin en az yüzde 30'unun 18 yaş altı olduğu durumlarda alkol reklamı yapılamayacak.

Yeni kurallar sosyal medya fenomenlerini de kapsıyor

Takipçilerinin büyük kısmı reşit olmayan kişilerden oluşan "influencer"ların alkol tanıtımı yapmasına izin verilmeyecek.

Öte yandan, dergi abonelikleri ya da farklı ürünlerin satışı sırasında ücretsiz alkol verilmesi uygulaması da yasaklandı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2026 12:41:02.
