Belçika'da Aşırı Sıcaklar Devam Ediyor - Son Dakika
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Belçika'da Aşırı Sıcaklar Devam Ediyor

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Brüksel'de 42 dereceye ulaşan sıcaklıklar için turuncu uyarı sürerken, hafta sonu serinleme bekleniyor.

Belçika'nın büyük bölümünde hava sıcaklığının 38 derecede seyretmesi beklenirken, başkent Brüksel'de termometreler 42 dereceyi gösterdi.

Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsünün (IRM) güncel tahminlerine göre, ülkenin iç kesimlerinde sıcaklıklar 35 ile 37 derece arasında seyredecek, bazı bölgelerde ise 38 dereceye ulaşabilecek.

Sıcaklıkların ülkenin batısında nispeten daha düşük olması beklenirken, kıyı kesimlerinde 29 ila 31, Ardenler'in yüksek bölgelerinde ise 33 ila 34 derece ölçüleceği tahmin ediliyor.

IRM'nin aşırı sıcaklar nedeniyle ülkenin büyük bölümü için yaptığı "turuncu uyarı" devam ediyor. Federal Kamu Sağlığı Servisinin (SPF) sıcak hava koşullarına ilişkin uyarı aşaması da sürüyor.

Meteoroloji Enstitüsü, birçok bölgede en yüksek sıcaklıkların 34 ila 38 derece arasında olacağını, bazı noktalarda bu seviyenin biraz üzerine çıkılabileceğini bildirdi.

Başkent Brüksel'de termometreler ise 42 dereceyi gösterdi.

Hafta sonu sıcaklıklar düşecek

IRM'ye göre, Doğu Avrupa üzerindeki yüksek basınç alanı, Belçika'ya çok sıcak ve kuru kıtasal hava taşıyor.

Sıcaklıkların cumartesi günü düşmeye başlayacağı, iç kesimlerde en yüksek sıcaklığın 30-31 derece civarında seyredeceği, Belçika'nın güneydoğusundaki Lorraine bölgesinde ise yaklaşık 33 dereceye ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Pazar günü ve gelecek haftanın başında deniz üzerinden gelecek daha serin havanın etkisiyle aşırı sıcakların etkisini daha da kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Belçika'da Aşırı Sıcaklar Devam Ediyor - Son Dakika

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