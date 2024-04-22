Belçika'da Çin İmparatorluk Atölyesinden Çalınan Porselen Şarap Çömleği

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BRÜKSEL, 22 Nisan (Xinhua) -- Çin imparatorluk atölyelerinde üretilen ve 16. yüzyıla (Ming Hanedanlığı) tarihlenen bir şaheser olan porselen şarap çömleği, Belçika'nın Hainaut kentindeki Mariemont Kraliyet Müzesi'nden gece saatlerinde çalındı.

Müzenin Pazar günü yaptığı basın açıklamasında, ilk belirlemelere göre üç kişinin saat 04.00 sularında müzeye girerek "paha biçilmez" objeyi çaldıkları belirtildi.

Müze, tüm güvenlik protokollerinin etkinleştirildiğini, olay anında alarmların çaldığını ve güvenlik kameralarının yakaladığı bir dizi görüntünün yerel polise teslim edildiğini bildirdi.

Kamu yayın kuruluşu RTBF'nin haberine göre müzenin müdürü Richard Veymiers, hırsızların iyi hazırlandığını ve operasyonlarını sadece birkaç dakika içinde gerçekleştirdiklerini belirtti. Veymiers, "Nereye gireceklerini, nereden çıkacaklarını ve hangi objenin hangi salonda sergilendiğini tam olarak biliyorlarmış" diye konuştu.

Su temalı bir motifle süslü şarap çömleği, 1912 yılında Çin'e yapılan bir diplomatik görev sırasında Belçikalı sanayici Raoul Warocque tarafından satın alınmıştı.

Çömleğin bulunması ve hırsızlık faillerinin tespit edilmesi için yerel polis ve federal polis tarafından soruşturma başlatıldı.

Hırsızlığa rağmen müze bu Pazar günü halka açık olmaya devam etti ancak olayın gerçekleştiği Doğu Asya salonu geçici olarak ziyarete kapatıldı.