Belçika'da Hükümet Krizi Sona Erdi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Haziran 2024 seçimlerinden sonra 600 günü aşkın süredir devam eden kriz, bölgesel hükümetin kurulmasıyla sonlandı.

Ulusal medyadaki haberlere göre, 7 siyasi partinin katıldığı müzakerelerin ardından varılan anlaşmayla Brüksel-Başkent Bölgesi'nde yeni koalisyon hükümeti oluşturuldu.

Yeni koalisyonda, Frankofon partilerden MR, PS ve Les Engages; Flaman partilerden de Groen, Anders, Vooruit ve CD&V yer alıyor.

Bakanlıkların dağıtılmasının ardından yeni hükümetin Brüksel Parlamentosu'na sunulması ve güvenoyu sürecinin tamamlanması öngörülüyor.

Koalisyonun parlamentoda 89 sandalyenin 55'ine sahip çoğunluk elde ettiği belirtiliyor.

Belçika'da hükümetsiz geçen yüzlerce gün

Ülke, federal düzeyde de "kurulamayan hükümetler"le uluslararası gündemi meşgul ediyor.

1979 seçimlerinin ardından 107 gün, 1988'de 148 gün, 2007'de 194 gün, 2010'da 541 gün, 2019 seçimleri sonrası 652 gün hükümetsiz kalan Belçika, 2024'teki son seçimin ardından geçen 236. günde hükümetine kavuşmuştu.

Belçika, "barış zamanında hükümetsiz geçen en uzun süre" kategorisinde Guinness Rekorlar Kitabı'na dahi girmişti.

1'i federal, 3'ü bölgesel ve 2'si topluluk düzeyinde olmak üzere toplam 6 hükümetle yönetilen Belçika'da mevcut federal hükümet de yaklaşık 8 ayın ardından kurulabilmişti.