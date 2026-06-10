Belçika'da Kara Para Operasyonu: 8 Milyon Avro Ele Geçirildi - Son Dakika
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Belçika'da Kara Para Operasyonu: 8 Milyon Avro Ele Geçirildi

10.06.2026 13:06
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Fransa ile ortak yürütülen soruşturmada, Belçika'da 8 milyon avro ve lüks eşyalar ele geçirildi.

Belçika'da, Fransa ile ortak yürütülen kara para aklama soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda 8 milyon avro nakit para ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

Brüksel Savcılığından yapılan açıklamaya göre, Fransa'daki uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirlerin Belçika'da aklandığı şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında 17 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 8 milyon avro nakit para, 3 lüks araç ve çok sayıda lüks saat ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

Soruşturmada, uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirlerin Belçika'ya getirildiği ve Brüksel'deki bir işletme üzerinden aklandığının tespit edildiği belirtildi.

Son 5 yılda bu yöntemle birkaç milyon avroluk suç gelirinin aklandığı değerlendirildi.

Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, diğer 3'ü kefaletle serbest bırakıldı.

Operasyon, Fransız adli makamları ve Avrupa Birliği Adli İşbirliği Ajansı (Eurojust) ile kurulan ortak soruşturma ekibiyle yapıldı.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Belçika, Ekonomi, Fransa, Güncel, Dünya, Son Dakika

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