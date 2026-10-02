Belçika'da öğrenci eylemleri çevre kentlere yayıldı, Liege'de bazı okullar kapatıldı

Belçika'nın Liege kentinde öğrenci eylemleri sürerken önceki gün yaşanan olaylar nedeniyle bazı ortaöğretim kurumlarının bugün kapatılmasına karar verildi, çevredeki kentlerde de gösteriler düzenlendi.

Resmi haber ajansı Belga'ya göre, "Athenee Royal Liege Atlas" adlı ortaöğretim kurumunun önünde bu sabah yaklaşık 400 genç toplandı. Açık kalmaya devam eden okulun çevresinde maytaplar atılırken trafik aksadı.

Ortaöğretim kurumlarından "Saint-Luc" ve "Liege 1" okullarından öğrencilerin de yer aldığı bir grup ise barışçıl eylem düzenlemek istediklerini bildirdi.

Liege iline bağlı Herstal'daki "IPES" adlı ortaöğretim kurumunda da öğrenci eylemleri düzenlenirken, itfaiye yetkilileri öğrenci protestolarının görüldüğü Ans'ta arbede yaşandığını bildirdi. Huy'de ise yaklaşık 70 öğrenci, şehir merkezinde okullar arasında sis bombaları ve maytaplarla yürüyerek gösteri yaptı.

Liege'de bugün kapatma kararı alınan okulların, belediyeye bağlı ve bağımsız eğitim ağlarındaki ortaöğretim kurumları olduğu bildirildi.

Fransa'dan Belçika'ya sıçrayan öğrenci eylemleri

Fransa'da eğitim koşullarına ilişkin taleplerle başlayan lise protestoları ve okul blokajlarının ardından Belçika'da da öğrenciler eylemler düzenlemeye başlamıştı.

Önceki gün çok sayıda okulun girişini engelleyen eylemlerde, "Institut Marie-Therese" önünde ateş yakılmış ve bölgeye polis sevk edilmişti.

Polis, bazı okulların önünde havai fişek türü patlayıcılar, yumurta, elma ve bariyerlerin fırlatıldığını, çeşitli noktalarda hasar meydana geldiğini açıklamıştı.

Olaylara ilişkin soruşturma başlatılırken dün Liege'de 6 kişi gözaltına alınmıştı.

Öğrenciler, sınıflardaki öğrenci sayısının azaltılmasını, yeterli sayıda öğretmen görevlendirilmesini, öğrenci ve velilerin karar süreçlerinde daha fazla dinlenmesini ve eğitimin herkes için erişilebilir olmasını istiyor.