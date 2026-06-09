Belçika'da Polis Şiddeti Soruşturması Başlatıldı - Son Dakika
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Belçika'da Polis Şiddeti Soruşturması Başlatıldı

09.06.2026 21:14
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Belçika Federal Savcılığı, Fransızca eğitim protestolarında polis şiddeti iddiaları üzerine soruşturma açtı.

Belçika Federal Savcılığı, Fransızca eğitimde öngörülen tasarruf tedbirlerine yönelik düzenlenen protestolarda "polis şiddetine" ilişkin soruşturma açıldığını duyurdu.

Ulusal basındaki haberlere göre, Federal Savcılıktan yapılan açıklamada, protestolara müdahaleler sırasında polis şiddeti yaşandığı hakkında şikayetler alındığı ve bunların her birine ilişkin ayrı cezai soruşturma açıldığı belirtildi.

Açıklamada, protestolar sırasında bazı göstericilerin yetkililere karşı direnme, polis ve dükkanlara cisim fırlatma, araçlara zarar verme gibi suçlara karıştığı belirtilerek 17'si 18 yaşın altındaki 23 kişinin Federal Savcılığa sevk edildiği kaydedildi.

Gösteri yapma ve ifade özgürlüğünün temel hak olduğu ancak "şiddet ve yıkımın" hoş görülemeyeceğinin altının çizildiği açıklamada, "Diğer failleri tespit etmek için çeşitli soruşturmalar devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Protestocular, polisin gösterilere "sert müdahalede" bulunduğunu öne sürerken bu soruşturma ile polis şiddetinin yaşanıp yaşanmadığı incelenecek.

Belçika'da Valonya-Brüksel Federasyonu (FWB) Parlamentosu, 4 Haziran'da bütçe açığını azaltmayı amaçlayan tasarruf paketini onaylamıştı. Paket, öğretmenlerin ders yükünün artırılması, hastalık izni kurallarının sıkılaştırılması ve yükseköğretimde öğrenim ücretlerinin yükseltilmesi gibi düzenlemeler içeriyor.

Öğretmen sendikaları ve öğrenci örgütleri, söz konusu önlemlerin eğitim kalitesini olumsuz etkileyeceğini savunarak paketin parlamentoda kabulünden önce protestolara başlamıştı.

Başkent Brüksel'de 5 Haziran'da yapılan gösterilerde protestocular ile polis arasında gerginlik yaşanmış, bazı göstericiler gözaltına alınmıştı.

Dün de tasarruf tedbirlerinin bölge parlamentosunca onaylanması ve polisin geçen haftaki gösterilerde "sert müdahalede" bulunması gerekçesiyle yeni protesto düzenlenmişti.

Protestolar sırasında şiddet olayları yaşanmasının ardından federal hükümetten göstericilere yönelik daha sert önlemler alınması yönünde açıklamalar gelmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Belçika'da Polis Şiddeti Soruşturması Başlatıldı - Son Dakika

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