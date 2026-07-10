Belçika'da Sıcak Hava Dalgası 1747 Ölüm Getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Belçika'da Sıcak Hava Dalgası 1747 Ölüm Getirdi

10.07.2026 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika'daki sıcak hava dalgası 18 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında ölüm oranını yüzde 47,8 arttırdı.

Belçika'da 18 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde etkili olan sıcak hava dalgası sırasında ölüm sayısı normal döneme göre 1747 artarken, bu artış, Belçika Halk Sağlığı Enstitüsünün (Sciensano) 2000'den bu yana tuttuğu kayıtlardaki en yüksek sıcak hava dalgası kaynaklı ölüm artışı olarak kayıtlara geçti.

Sciensano'nun açıkladığı verilere göre, söz konusu dönemde ölüm oranı normal döneme kıyasla yüzde 47,8 arttı.

Ülkenin bölgeleri arasında en yüksek artış yüzde 76 ile Valon Bölgesi'nde kaydedildi. Brüksel Başkent Bölgesi'nde ölüm oranındaki artış yüzde 60,9, Flaman Bölgesi'nde ise yüzde 31,4 oldu.

Sıcak hava dalgasının en ölümcül günü 27 Haziran oldu. Bu tarihte ölüm oranı, normal döneme göre yüzde 146,5 artarken, 641 kişi daha yaşamını yitirdi.

Enstitü, sıcak hava dalgasının 65 yaş altındaki nüfusu da önemli ölçüde etkilediğini belirtti. Bu yaş grubunda ölüm oranı yüzde 61,3 artarken, normal döneme göre 280 kişi daha hayatını kaybetti.

Sciensano'nun açıklamasında, "Bu durum, sıcaklığın etkilerinin herkesi etkileyebileceğini gösteriyor." ifadelerine yer verdi.

Enstitü, söz konusu sıcak hava dalgasını, 2000'den bu yana hem oransal hem de can kaybı bakımından kaydedilen en şiddetli ve "istisnai" sıcak hava dalgası olarak nitelendirdi.

Açıklamada, yüksek can kaybının nedenleri arasında sıcak hava dalgasının uzun sürmesi, yüksek sıcaklıkların günlerce etkisini koruması ve ozon seviyelerindeki artış gösterildi.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Belçika, Sağlık, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belçika'da Sıcak Hava Dalgası 1747 Ölüm Getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Firari hükümlü polisten kaçmak için 4 metreden atladı, hastaneden cezaevine gönderildi Firari hükümlü polisten kaçmak için 4 metreden atladı, hastaneden cezaevine gönderildi
Beyaz Saray’dan Trump ve Erdoğan paylaşımı Beyaz Saray'dan Trump ve Erdoğan paylaşımı
İsrail askeri Filistinli esire işkence yaptı, fotoğrafını “Günaydın“ notuyla paylaştı İsrail askeri Filistinli esire işkence yaptı, fotoğrafını "Günaydın" notuyla paylaştı
Isparta’da korkutan yangın, alevler ormana sıçradı Isparta'da korkutan yangın, alevler ormana sıçradı
Mehmet Uçum’dan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çıkışı: Geliştirilmesi gereken yönleri var Mehmet Uçum'dan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çıkışı: Geliştirilmesi gereken yönleri var
Samsun sahillerini süsleyen kum zambağını koparan yandı: Cezası 699 bin TL Samsun sahillerini süsleyen kum zambağını koparan yandı: Cezası 699 bin TL

16:44
Kulisler kaynıyor İmamoğlu yeni parti için kararını verdi, bir de talebi var
Kulisler kaynıyor! İmamoğlu yeni parti için kararını verdi, bir de talebi var
15:40
ABD-İran gerilimini azaltmak için Katar’dan yeni adım
ABD-İran gerilimini azaltmak için Katar'dan yeni adım
15:38
İki ilde alarm Et ürünlerinde mide bulandıran bulgu
İki ilde alarm! Et ürünlerinde mide bulandıran bulgu
14:30
Kız çocuğunun istismar edilerek öldürülmesi ülkeyi ayağa kaldırdı
Kız çocuğunun istismar edilerek öldürülmesi ülkeyi ayağa kaldırdı
14:09
Büyük başarı Aynı okuldan 3 öğrenci 500 tam puan aldı
Büyük başarı! Aynı okuldan 3 öğrenci 500 tam puan aldı
13:32
Rusya: Türkiye ile S-400’lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz
Rusya: Türkiye ile S-400'lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 17:21:59. #7.13#
SON DAKİKA: Belçika'da Sıcak Hava Dalgası 1747 Ölüm Getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.