Belçika'da Sıcak Hava Dalgası Nedeniyle 1222 Ölümlük Artış

Belçika'da etkili olan sıcak hava dalgasının görüldüğü 18-29 Haziran döneminde ölüm sayısı normal seviyelerin yüzde 39 üzerine çıkarken, bu dönemde 1222 fazla ölüm kaydedildi.

Belçika Risk Yönetim Grubu'nun (RMG) ön verilerine göre, 18 Haziran-29 Haziran döneminde kaydedilen 1222 fazla ölüm, ülkede sıcak hava dalgaları sırasında şimdiye kadar görülen en yüksek fazla ölüm sayısı oldu.

Fazla ölümlerin 530'unu 85 yaş ve üzerindeki kişiler oluştururken, 65 yaş altı grupta da 180 fazla ölüm kaydedildi.

Günlük ölüm sayısı, Belçika'da Kovid-19 salgınının ilk dalgasından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Sıcak hava dalgası sırasında ölüm sayısı normal seviyelerin yüzde 39 üzerine çıktı.

Sıcak hava dalgası boyunca 7 gün üst üste hava sıcaklığı 30 derecenin üzerine çıkarken, gece sıcaklıkları da mevsim normallerinin üzerinde seyretti.

Özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunan kişiler başta olmak üzere kırılgan gruplar, aşırı sıcaklardan ciddi şekilde etkilendi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, hükümetin sıcak hava dalgasına müdahalesini savunarak, hastaneler ile bakım evlerinin önceden hazırlandığını ve savunmasız kişilerin korunmasının "toplumun ortak sorumluluğu" olduğunu söyledi.

Vandenbroucke, sıcak hava dalgasına yönelik müdahalenin kapsamlı şekilde değerlendirilmesi talimatını verdiğini ve RMG'den ülkenin bir sonraki sıcak hava dalgasına hazırlıklarını güçlendirmeye yönelik öneriler hazırlamasını istediğini belirtti.