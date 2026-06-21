Belçika'da Yeni Sıcak Hava Dalgası ve Tren İptalleri - Son Dakika
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Belçika'da Yeni Sıcak Hava Dalgası ve Tren İptalleri

21.06.2026 17:17
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Belçika, sıcak hava dalgası nedeniyle bazı tren seferlerini iptal ediyor. Sıcaklıklar 35°C'ye çıkabilir.

Belçika, hafta başından itibaren etkisini artırması beklenen yeni sıcak hava dalgasına hazırlanırken, demir yolu işletmecisi SNCB aşırı sıcaklar nedeniyle bazı tren seferlerinin iptal edileceğini duyurdu.

Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsünün (RMI) tahminlerine göre, ilerleyen günlerde hava sıcaklıklarının birçok bölgede 30 derecenin üzerine çıkması, bazı bölgelerde ise 35 dereceye yaklaşması bekleniyor.

Ülkenin ulusal demir yolu işletmecisi SNCB'den yapılan açıklamada, sıcak hava dalgası nedeniyle pazartesi ve salı günleri bazı yoğun saat trenlerinin (P trenleri) seferden kaldırılacağı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu trenlerin günün büyük bölümünde açık alanda bekletildiği, aşırı sıcak havalarda vagon içi sıcaklıkların hem yolcular hem de personel açısından güvenli işletme sınırlarının üzerine çıkabildiği belirtildi. İptal edilen trenlerin bir kısmının klima sistemi bulunmayan eski vagonlardan oluştuğu kaydedildi.

Aşırı sıcaklarda tren arızası riskinin arttığına dikkati çekilen açıklamada, sefer sayısının azaltılmasının hatta meydana gelebilecek aksaklıkların önüne geçilmesine yardımcı olacağını ifade edildi.

Yüksek sıcaklıkların demir yolu altyapısını da olumsuz etkilediğine işaret edilen açıklamada, havai elektrik hatlarının sıcaklık nedeniyle genleşerek kopma riskinin arttığı, sıcaklığın 35 dereceyi aşması durumunda ise raylarda deformasyon tehlikesi oluşabileceği vurgulandı.

Açıklamada, bu nedenle SNCB ile altyapı işletmecisi Infrabel'in bakım ve müdahale ekiplerinin sıcak hava dönemlerinde güçlendirildiği bildirildi.

Yetkililer, vatandaşlara bol sıvı tüketmeleri, yanlarında su bulundurmaları ve mümkün olduğunca serin ortamlarda kalmaları tavsiyesinde bulundu.

Öte yandan Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü, 19 Haziran'da ülkenin çeşitli bölgelerinde etkili olan aşırı sıcaklık ve şiddetli fırtınalar nedeniyle "turuncu alarm" vermişti. Bazı bölgelerde sıcaklıkların 35 dereceye ulaştığı, kuvvetli yağış, dolu ve yıldırım riskinin görüldüğü bildirilmişti.

Uzmanlar, iklim değişikliğinin etkisiyle Belçika'da sıcak hava dalgalarının giderek daha sık görüleceğine dikkati çekiyor.

Bilimsel tahminlere göre ülkede sıcak hava dalgalarının 2050 yılına kadar bugüne kıyasla üç ila beş kat daha sık yaşanması bekleniyor. Sanayi öncesi döneme kıyasla Belçika'da ortalama sıcaklığın halihazırda yaklaşık 1,5 derece arttığı belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Belçika'da Yeni Sıcak Hava Dalgası ve Tren İptalleri - Son Dakika

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