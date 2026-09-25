Belçika'daki cezaevi çalışanları 24 saatlik greve gitti, 599 mahkum yerde uyuyor

Belçika'daki tüm cezaevlerinde, aşırı kalabalık, personel eksikliği ve çalışma koşullarını protesto etmek amacıyla 24 saatlik greve gidildi.

Resmi haber ajansı Belga'ya göre, tüm sendikaların ortak çağrısıyla ülkedeki cezaevlerinde 24 saatlik iş bırakma eylemi başlatıldı.

ACV Sendikası Temsilcisi Alain Blancke, ülkedeki cezaevlerinde 599 mahkumun yatak bulunmadığı için yerde uyumak zorunda kaldığını, bu sayının iki hafta öncesine göre 125 arttığını belirtti.

Blancke, aşırı kalabalığın cezaevi personeli üzerinde ciddi iş yüküne, mahkumlar arasında ise gerginlik ve saldırganlığın artmasına yol açtığını söyledi.

Flaman bölgesindeki cezaevlerinde ayrıca 285 acil durum yatağının kullanıldığını aktaran Blancke, cezaevlerinin planlanan kapasiteye döndürülmesinin güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları açısından gerekli olduğunu ifade etti.

Blancke, başkent Brüksel'deki Haren Cezaevi'nde ise 157 mahkumun yerde uyuduğunu bildirdi.

ACOD Sendikası Temsilcisi Robby de Kaey de tek kişilik hücrelerde iki veya üç kişinin kaldığına, bazı mahkumların tuvaletin hemen yanında yere serilen şiltelerde uyumak zorunda olduğuna işaret etti.

De Kaey, bu koşulların hijyen ve birlikte yaşam açısından ciddi sorunlara yol açtığını kaydetti.

Sendikalar, aşırı kalabalığın yanı sıra personel yetersizliği, eskiyen cezaevi altyapısı ve sosyal anlaşma kapsamında öngörülen ücret artışlarına ilişkin belirsizliği de protesto ediyor.

Daha önce de birçok kez greve gidilmiş, sendikalar ile Adalet Bakanlığı arasında yapılan görüşmelerden ise sonuç çıkmamıştı.