Belçika'dan ABD'ye 3 Milyar Euro Füze Siparişi

Belçika hükümeti, hava kuvvetleri ve hava savunma sistemlerini güçlendirmek amacıyla ABD'den yaklaşık 3 milyar avroluk füze alımı planlıyor.

Belçika gazeteleri de Tijd ve L'Echo'nun haberine göre, hükümet ABD'den toplam 3,69 milyar dolar (yaklaşık 3,13 milyar avro) değerinde silah alımı için onay talebinde bulundu.

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı belgelerine göre sipariş kapsamında, Amerikan savunma şirketi Raytheon tarafından üretilen AIM-120 AMRAAM füzeleri yer alıyor.

Söz konusu füzelerin, Belçika'nın envanterindeki 45 adet F-35 savaş uçağında kullanılmasının yanı sıra NASAMS hava savunma sistemlerine de entegre edilmesi planlanıyor.

Radar güdümlü AMRAAM füzeleri, hava araçları ve diğer hava hedeflerini vurmak üzere geliştirildi. Sistem, özellikle Ukrayna'daki kullanımının ardından uluslararası kamuoyunda dikkati çekmişti.

Haberde, Belçika'nın anlaşma kapsamında Raytheon üretiminin bir bölümünü ülkeye çekmeyi hedeflediği belirtildi.

Bu çerçevede, Avrupa'ya tedarik edilecek füzelerin üretimi için Limburg bölgesindeki Zutendaal'da bulunan FN Browning tesisinin değerlendirilmesine yönelik görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

Öte yandan Belçika'nın, daha önce büyük çaplı AMRAAM siparişleri veren Hollanda ile üretim anlaşması konusunda rekabet ettiği ifade edildi.