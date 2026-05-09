Belçika'dan ABD'ye 3 Milyar Euro Füze Siparişi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Belçika'dan ABD'ye 3 Milyar Euro Füze Siparişi

09.05.2026 13:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika, hava kuvvetlerini güçlendirmek için ABD'den 3,69 milyar dolar değerinde AIM-120 füzesi alacak.

Belçika hükümeti, hava kuvvetleri ve hava savunma sistemlerini güçlendirmek amacıyla ABD'den yaklaşık 3 milyar avroluk füze alımı planlıyor.

Belçika gazeteleri de Tijd ve L'Echo'nun haberine göre, hükümet ABD'den toplam 3,69 milyar dolar (yaklaşık 3,13 milyar avro) değerinde silah alımı için onay talebinde bulundu.

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı belgelerine göre sipariş kapsamında, Amerikan savunma şirketi Raytheon tarafından üretilen AIM-120 AMRAAM füzeleri yer alıyor.

Söz konusu füzelerin, Belçika'nın envanterindeki 45 adet F-35 savaş uçağında kullanılmasının yanı sıra NASAMS hava savunma sistemlerine de entegre edilmesi planlanıyor.

Radar güdümlü AMRAAM füzeleri, hava araçları ve diğer hava hedeflerini vurmak üzere geliştirildi. Sistem, özellikle Ukrayna'daki kullanımının ardından uluslararası kamuoyunda dikkati çekmişti.

Haberde, Belçika'nın anlaşma kapsamında Raytheon üretiminin bir bölümünü ülkeye çekmeyi hedeflediği belirtildi.

Bu çerçevede, Avrupa'ya tedarik edilecek füzelerin üretimi için Limburg bölgesindeki Zutendaal'da bulunan FN Browning tesisinin değerlendirilmesine yönelik görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

Öte yandan Belçika'nın, daha önce büyük çaplı AMRAAM siparişleri veren Hollanda ile üretim anlaşması konusunda rekabet ettiği ifade edildi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belçika'dan ABD'ye 3 Milyar Euro Füze Siparişi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ev eşyası taşırken polis çevirdi hayatı altüst oldu: Böbreklerimi de satsam ödeyemem Ev eşyası taşırken polis çevirdi hayatı altüst oldu: Böbreklerimi de satsam ödeyemem
Yeni Aydın Valisi Osman Varol’u karşılama töreninde protokol krizi Yeni Aydın Valisi Osman Varol'u karşılama töreninde protokol krizi
Tartışma yaratan görüntü Yedikleri çok konuşuldu Tartışma yaratan görüntü! Yedikleri çok konuşuldu
Barış Anneleri CHP’yi ziyaret etti Barış Anneleri CHP'yi ziyaret etti
Hakan Safi büyük oynuyor Guardiola’nın veliahtını Fenerbahçe’ye getirecek Hakan Safi büyük oynuyor! Guardiola'nın veliahtını Fenerbahçe'ye getirecek
Yeni sezonun ilk bombası Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor Yeni sezonun ilk bombası! Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor

13:34
Hull City maçında Fatih Terim sürprizi
Hull City maçında Fatih Terim sürprizi
12:27
Bu halini unutun Zara’yı görenler tanıyamıyor
Bu halini unutun! Zara'yı görenler tanıyamıyor
12:20
Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye’de etkili olacak
Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye'de etkili olacak
12:10
Türkiye’den patlamayan ama yok eden füze Savaş tarihini değiştirecek
Türkiye'den patlamayan ama yok eden füze! Savaş tarihini değiştirecek
12:09
Bakan Gürlek’ten Özgür Özel’e yanıt: Bu iddialar milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırı
Bakan Gürlek'ten Özgür Özel'e yanıt: Bu iddialar milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırı
11:41
Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkındaki iddiaları nedeniyle CHP lideri Özel hakkında soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkındaki iddiaları nedeniyle CHP lideri Özel hakkında soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 13:42:33. #.0.5#
SON DAKİKA: Belçika'dan ABD'ye 3 Milyar Euro Füze Siparişi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.