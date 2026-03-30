Belçika'dan Barış Gücü Askerine Saldırıya Kınama

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Endonezyalı barış gücü askerinin Lübnan'ın güneyindeki saldırılarda öldürülmesini kınadı.

Prevot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) bünyesinde görev yapan askerin Lübnan'da öldürülmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Endonezya'dan bir barış gücü askerinin Güney Lübnan'da hayatını kaybettiğini, bir diğerinin de yaralandığını anımsatan Prevot, "Orada barışı sağlamak için bulunuyorlardı. Belçika, bu olayı en güçlü şekilde kınadığını ve Endonezya ile tam dayanışma içinde olduğunu ifade etmektedir." ifadelerini kullandı.

Prevot, barış gücü personeline yönelik saldırıların uluslararası hukukun ağır ihlalleri olduğunu vurgulayarak, bunun savaş suçu teşkil edebileceğini belirtti.

Sorumluların hesap vermesi gerektiğinin altını çizen Prevot, Lübnan'da gerilimin düşürülmesi gerektiğini kaydetti.

UNIFIL'in Lübnan'ın güneyinde konuşlandığı noktaya mühimmat isabet etmesi sonucu 1 barış gücü askerinin öldüğü, birinin de ağır yaralandığı bildirilmişti.