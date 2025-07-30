Belçika'dan Gazze İçin Acil Toplantı Çağrısı

Belçika'da hükümet koalisyonunda yer alan sosyalist "Vooruit" ve Hristiyan demokrat "CD&V" partileri, Federal Parlamento ve Bakanlar Kurulunu Gazze'deki durumu konuşmak üzere acil toplanmaya davet etti.

Belga haber ajansının haberine göre, "Vooruit" ve "CD&V" partileri, yaz tatilinde olan Federal Parlamento'nun Gazze'deki durumu görüşmek üzere acilen toplanması gerektiğini belirtti.

"Vooruit" Başkanı Conner Rousseau, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Gazze'de yaşanan soykırıma karşı "daha güçlü sinyal gönderilmesi ve daha sert önlemler alınması" gerektiğini vurgulayarak, "Ayrıca hem parlamentonun hem de Bakanlar Kurulunun ağustos ayında toplanmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

"CD&V"nin Federal Parlamento'daki lideri Nawal Farih de açıklamasında, parlamentoda Gazze hakkında yapılacak oturumun tek başına yeterli olmayacağını belirterek, hükümetin bu konuyu ele alıp kararlı adımlar atmasının önemli olduğunu kaydetti.

Muhalefetteki "Groen" (Yeşil) ve Ecolo partileri dün, Gazze'deki durumu konuşmak üzere Federal Parlamento'nun Dış İlişkiler Komisyonunu toplanmaya çağırmıştı.

Bu çağrı, Belçika Başbakanı Bart de Wever'in partisi Yeni Flaman İttifakı (N-VA) tarafından da desteklenmiş, partinin Federal Parlamento'daki lideri Axel Ronse, Gazze'deki "korkunç duruma son verecek çözümler arayan her türlü tartışmanın değerli" olduğunu ifade etmişti.

Gazze'de açlık krizi yaşanıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, X hesabında paylaştığı videoda "Gazze'de açlık yok, Gazze'de açlık politikası yürütülmüyor." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatma altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle 147 kişi hayatını kaybetti.

Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.