Belçika'dan Gazze Vizesi Sahiplerine Tahliye Reddiyesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Belçika'dan Gazze Vizesi Sahiplerine Tahliye Reddiyesi

26.05.2026 13:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika Dışişleri Bakanı, Gazze'deki tahliye operasyonunun mevcut koşullarda mümkün olmadığını açıkladı.

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Gazze'de Belçika vizesi bulunan kişilerin tahliyesine yönelik yeni bir operasyonun mevcut koşullarda "gerçekçi bir seçenek olmadığını" söyledi.

Resmi haber ajansı Belga'ya göre Belçika Federal Meclisinde konuşan Prevot, Gazze'de yaklaşık 1400 Belçika vizesi sahibinin mahsur kaldığını belirterek, güvenlik durumu ve İsrail'in uyguladığı koşullar nedeniyle yeni bir tahliye operasyonunun mümkün görünmediğini ifade etti.

Prevot, söz konusu kişilerin büyük bölümünün Belçika'daki Filistin toplumu kapsamında aile birleşimi başvurusu yapanlardan oluştuğunu, ayrıca az sayıda araştırmacı ve burslu öğrencinin de bulunduğunu kaydetti.

Belçika'nın Ekim 2023'ten bu yana yaklaşık 1000 kişinin Gazze'den ayrılmasını sağladığı bilgisini veren Prevot, ülkesinin bu konuda "en aktif ülkeler arasında" yer aldığını söyledi.

Prevot, İsrail makamlarının mart ayı başında Kerem Şalom Sınır Kapısı'nı yeniden açtığını hatırlatarak, buna rağmen yeni bir tahliye operasyonunun uygulanabilir olmadığına vurgu yaptı.

Prevot, üçüncü ülkelerin kişilerin taşınmasını, Mısır'dan geçişlerini, Ürdün'e transferlerini ve nihai yolculuklarını organize etmek zorunda olduğuna değinerek, "Tüm bunlar, sahadaki öngörülemeyen gelişmeler ve kontrolümüz dışındaki unsurlarla şekillenen sürekli değişen bir güvenlik ortamında yürütülmek zorunda. Sayısı giderek artan kişilere yönelik yeni bir tahliye operasyonu gerçekçi bir seçenek değil." dedi.

Belçikalı Bakan, Belçika makamlarının vize sahiplerini Gazze'den çıkış listelerine kaydetmediği yönündeki iddiaları da reddetti.

Aralık 2025'ten bu yana hükümet bünyesinde alternatif seçeneklerin değerlendirildiğini aktaran Prevot, bunların uygulanmasının "kolay olmadığını" söyledi.

Prevot ayrıca, Belçika tarafından vize verilmesinin otomatik olarak tahliye hakkı anlamına gelmediğini vurguladı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Belçika, Güncel, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belçika'dan Gazze Vizesi Sahiplerine Tahliye Reddiyesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırşehir’de otomobil fiyatına inek: 830 kiloluk hayvan 300 bin TL’ye satıldı Kırşehir'de otomobil fiyatına inek: 830 kiloluk hayvan 300 bin TL'ye satıldı
Sakarya’da sağanağın ardından denizin rengi değişti Sakarya'da sağanağın ardından denizin rengi değişti
İran, Hamaney’in ABD-İsrail saldırılarında yaralandığını doğruladı İran, Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında yaralandığını doğruladı
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
Como’da Alvaro Morata’ya veda Sadece 1 gol attı Como'da Alvaro Morata'ya veda! Sadece 1 gol attı
DMM’den “DEAŞ bağlantılı 7 kişinin mal varlığı dondurulması hükmü kaldırıldı“ iddiasına yalanlama DMM'den "DEAŞ bağlantılı 7 kişinin mal varlığı dondurulması hükmü kaldırıldı" iddiasına yalanlama

14:14
Özel’den Kılıçdaroğlu’na “seçim“ teklifi: Kazananın elini öpeceğim
Özel'den Kılıçdaroğlu'na "seçim" teklifi: Kazananın elini öpeceğim
14:13
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı
13:19
Özel’in mitinginde büyük gerginlik TOMA’nın üzerine çıkıp tekmeler salladı
Özel'in mitinginde büyük gerginlik! TOMA'nın üzerine çıkıp tekmeler salladı
12:33
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı
12:32
Özgür Özel’in mitingi öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı Kalabalığa TOMA’lı müdahale
Özgür Özel'in mitingi öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı! Kalabalığa TOMA'lı müdahale
11:44
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP’de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP'de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 14:29:55. #7.13#
SON DAKİKA: Belçika'dan Gazze Vizesi Sahiplerine Tahliye Reddiyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.