Belçika'dan Gazze Vizesi Sahiplerine Tahliye Reddiyesi

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Gazze'de Belçika vizesi bulunan kişilerin tahliyesine yönelik yeni bir operasyonun mevcut koşullarda "gerçekçi bir seçenek olmadığını" söyledi.

Resmi haber ajansı Belga'ya göre Belçika Federal Meclisinde konuşan Prevot, Gazze'de yaklaşık 1400 Belçika vizesi sahibinin mahsur kaldığını belirterek, güvenlik durumu ve İsrail'in uyguladığı koşullar nedeniyle yeni bir tahliye operasyonunun mümkün görünmediğini ifade etti.

Prevot, söz konusu kişilerin büyük bölümünün Belçika'daki Filistin toplumu kapsamında aile birleşimi başvurusu yapanlardan oluştuğunu, ayrıca az sayıda araştırmacı ve burslu öğrencinin de bulunduğunu kaydetti.

Belçika'nın Ekim 2023'ten bu yana yaklaşık 1000 kişinin Gazze'den ayrılmasını sağladığı bilgisini veren Prevot, ülkesinin bu konuda "en aktif ülkeler arasında" yer aldığını söyledi.

Prevot, İsrail makamlarının mart ayı başında Kerem Şalom Sınır Kapısı'nı yeniden açtığını hatırlatarak, buna rağmen yeni bir tahliye operasyonunun uygulanabilir olmadığına vurgu yaptı.

Prevot, üçüncü ülkelerin kişilerin taşınmasını, Mısır'dan geçişlerini, Ürdün'e transferlerini ve nihai yolculuklarını organize etmek zorunda olduğuna değinerek, "Tüm bunlar, sahadaki öngörülemeyen gelişmeler ve kontrolümüz dışındaki unsurlarla şekillenen sürekli değişen bir güvenlik ortamında yürütülmek zorunda. Sayısı giderek artan kişilere yönelik yeni bir tahliye operasyonu gerçekçi bir seçenek değil." dedi.

Belçikalı Bakan, Belçika makamlarının vize sahiplerini Gazze'den çıkış listelerine kaydetmediği yönündeki iddiaları da reddetti.

Aralık 2025'ten bu yana hükümet bünyesinde alternatif seçeneklerin değerlendirildiğini aktaran Prevot, bunların uygulanmasının "kolay olmadığını" söyledi.

Prevot ayrıca, Belçika tarafından vize verilmesinin otomatik olarak tahliye hakkı anlamına gelmediğini vurguladı.