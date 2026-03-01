Belçika, ABD-İsrail saldırılarının ardından gelen İran'ın misillemelerini kınadı - Son Dakika
Belçika, ABD-İsrail saldırılarının ardından gelen İran'ın misillemelerini kınadı

01.03.2026 11:46
Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını en sert şekilde kınadı ve Belçika'nın Orta Doğu'daki temsilciliklerinin bölgede vatandaşlara yardımcı olmaya hazır olduğunu belirtti.

Belçika Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Maxime Prevot, ABD ve İsrail'in İran'ı hedef alan saldırılarının ardından Tahran'ın yaptığı misillemeleri "en sert şekilde" kınadı. Prevot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, bölgedeki mevkidaşlarıyla temas halinde olduğunu ve Belçika'nın bu ülkelerle dayanışma içinde olduğu mesajını ilettiğini belirtti.

"İran'ın saldırıları devam ediyor. Bunları en sert şekilde kınıyorum" ifadesini kullanan Prevot, Belçika'nın Orta Doğu'daki temsilciliklerinin, bölgedeki vatandaşlarına yardımcı olmak için hazır olduğunu aktardı."

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AA

