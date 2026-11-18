Belçika, uluslararası İngilizce yeterlilik araştırması Education First English Proficiency Index'in (EF EPI) sonuçlarına göre dünya genelinde dokuzuncu sırada yer alırken Belçika'nın Flaman bölgesi, İngilizce yeterliliğinde dünyanın en yüksek puanını aldı.

Belçika'nın resmi haber ajansı Belga'nın haberine göre, uluslararası dil eğitimi ve öğrenci değişim programlarıyla tanınan EF EPI tarafından hazırlanan endeks, 117 ülke ve bölgeden 2,2 milyon yetişkinin çevrim içi test sonuçlarına dayandırıldı.

Araştırmada katılımcıların İngilizce okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerileri değerlendirildi.

Bu yıl yaklaşık 7 bin Belçikalı teste katıldı. Belçika, 597 puanla geçen yıl olduğu gibi dokuzuncu sırada yer aldı.

Listenin ilk üç sırasında 615 puanla İsveç, 613 puanla Avusturya ve 612 puanla Danimarka bulundu.

Geçen yıl listenin ilk sırasında yer alan Hollanda ise beşinci sıraya gerilerken, ilk 10 sıranın tamamını Avrupa ülkeleri oluşturdu.

Araştırmada Belçika'nın Flaman ve Valonya bölgeleri arasındaki İngilizce yeterlilik farkı da dikkati çekti.

Fransızca konuşulan Valonya bölgesinin puanı her yıl yükselirken, Belçika'nın Flaman bölgesinin puanında sınırlı düşüş görüldü.

Belçika'nın Flaman bölgesi, geçen yıla kıyasla 15 puan düşüşle 639 puan almasına rağmen dünyada İngilizce yeterliliği en yüksek bölge oldu.

EF EPI Belçika'dan Doriane van de Putte, iki bölge arasındaki farkın şaşırtıcı olmadığını belirterek Fransızcanın uluslararası alanda Hollandacadan daha fazla ülkede kullanılmasının bu sonuçta etkili olduğunu ifade etti.

Van de Putte, Flamanların bu nedenle başka bir dil öğrenmek durumunda kaldığını ve İngilizcenin onlar için görece kolay bir seçenek oluşturduğunu aktardı.

Flamanların küçük yaşlardan itibaren İngilizce film ve dizilere maruz kalmasının da dil öğreniminde sağlam bir temel oluşturduğunu belirten van de Putte, bu durumun İngilizce eğitimine katkı sağladığını kaydetti.