Belçika Hürmüz Boğazı'nda Mayın Temizleme Faaliyetlerine Katılacak

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Hürmüz Boğazı'nda yürütülmesi planlanan mayın temizleme faaliyetlerine katılma ihtimallerinin çok yüksek olduğunu açıkladı.

Francken, ulusal Radio 1'e yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın güvenli şekilde yeniden ulaşıma açılabilmesi için bölgedeki mayınların temizlenmesi gerektiğini, bu amaçla oluşturulan uluslararası koalisyona Belçika'nın da katkı sunmaya hazırlandığını ifade etti.

Belçika'nın mayın avlama gemisi Primula'nın halihazırda bir Hollanda gemisiyle Doğu Akdeniz'de bulunduğuna dikkati çeken Francken, federal hükümetin 20 Haziran'da vereceği onayın ardından geminin NATO görevinden ayrılarak Süveyş Kanalı ve Cibuti üzerinden Umman ve Hürmüz Boğazı'na doğru hareket edebileceğini söyledi.

Francken, mayın temizleme faaliyetlerine eşlik etmek üzere insansız hava araçları (İHA), torpidolar ve diğer tehditlere karşı koruma sağlayacak eskort gemileri, fırkateynler ve destroyerlerin de konuşlandırılmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının ekonomik etkilerine işaret eden Francken, "İran'ın Hürmüz Boğazı'nı bir pazarlık unsuru olarak kullanmasının ardından ciddi ekonomik sonuçlar gördük. Bunun çözülmesi gerekiyor. Sorumluluğumuzu üstlenmeliyiz." diye konuştu.

Operasyonun riskler taşıdığını kabul eden Francken, "Ateşkes var ancak sıfır risk diye bir şey yok. Bu, risksiz bir görev değil ancak gerekli kapasiteye ve eğitimli deniz piyadelerine sahibiz. Riskleri en aza indirmek için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Operasyonun NATO tarafından yönetilmesinin de değerlendirildiğini belirten Francken, "Görevin NATO bayrağı altında yürütülüp yürütülmeyeceği benim için tartışmaya açık bir konu." dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İttifak'ın Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğini tesis etmek için katkı sunmaya hazır olduğunu duyurmuştu.

Rutte, Avrupalı müttefiklerin mayın temizleme konusunda önemli bir kapasiteye sahip olduğunu vurgulamıştı.

Belçika'nın F-16'ları Ukrayna'ya göndermesi

Francken, Belçika'nın Ukrayna'ya göndermeyi taahhüt ettiği ilk F-16 savaş uçaklarının yıl sonuna kadar teslim edilebileceğini belirterek, yeni nesil F-35'lerin hizmete girmesinin ardından ülkedeki eski F-16'ların tamamının Ukrayna'ya verilmesinden yana olduğunu ancak bu konudaki nihai kararın Bakanlar Kurulu tarafından alınacağını söyledi.