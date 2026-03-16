Belçika, İran'a Saldırıya Katılmayacak
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Belçika, İran'a Saldırıya Katılmayacak

16.03.2026 23:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başbakan de Wever, Belçika'nın ABD ve İsrail'in İran saldırılarına katılmama tutumunu açıkladı.

Belçika Başbakanı Bart de Wever, federal hükümetin ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına katılmama tutumunda olduğunu belirtti.

Belçika'nın resmi haber ajansı Belga'nın haberine göre de Wever, Brüksel'de katıldığı bir etkinliğin ardından gazetecilerin Belçika'nın Hürmüz Boğazı'nda olası bir askeri operasyona katılıp katılmayacağı hakkındaki sorularını cevapladı.

De Wever, federal hükümetin ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına katılmama tutumunda olduğunu belirterek, NATO müttefiklerinden veya bölgedeki diğer ülkelerden herhangi bir talep gelmesi halinde bunun görüşüleceğini aktardı.

Avrupa'nın Rusya ile ilişkileri yeniden normalleştirmesi gerektiği şeklindeki açıklamalarına gelen tepkiye ilişkin de konuşan de Wever, normalleşmenin ancak Avrupa Birliği ve Ukrayna tarafından kabul edilebilir bir barış anlaşması imzalandıktan sonra söz konusu olabileceğini kaydetti.

De Wever, normalleşme konusunda "Her savaşın ardından amaç budur. Elbette sonsuza dek düşman kalmak istenemez, değil mi?" ifadesini kullandı.

Avrupa'nın yeniden silahlanması ve doğu kanadının güçlenmesinin olası barış anlaşmasına eşlik etmesi gerektiğini belirten de Wever, Rusya'yla müzakere etmenin Ukrayna'yı teslim etmek veya terk etmekle ilgisi olmadığını kaydetti.

De Wever, 14 Mart'ta yaptığı açıklamada, Avrupa'nın Rusya ile ilişkileri yeniden normalleştirmesi ve ucuz enerjiye yeniden erişim sağlaması gerektiğini, bu görüşü paylaşan diğer Avrupalı liderlerin ise bunu açıkça dile getirmeye cesaret edemediğini söylemişti.

Kaynak: AA

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 00:32:20. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.