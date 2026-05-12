Belçika Kraliçesi Mathilde İstanbul'dan ayrıldı

12.05.2026 19:43
Belçika Kraliçesi Mathilde, ekonomik misyon kapsamında ziyaret ettiği İstanbul'dan ayrıldı. Ziyaret süresince Emine Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Kraliçe, çeşitli kültürel ve ticari etkinliklere katıldı.

Belçika Ekonomik Misyonu kapsamında Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Mathilde İstanbul'dan ayrıldı.

Türkiye'ye 10 Mayıs'ta gelen Kraliçe Mathilde'yi taşıyan uçak, İstanbul'dan hareket etti.

Kraliçe Mathilde'yi Atatürk Havalimanı'nda yetkililer uğurladı.

Kraliçe Mathilde'nin İstanbul ziyareti

Belçika Kraliçesi Mathilde ile beraberindeki heyeti taşıyan uçak, 10 Mayıs'ta İstanbul Havalimanı'na inmişti.

Kraliçe Mathilde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Dolmabahçe Sarayı'nda bir araya gelmişti.

İkili daha sonra, Olgunlaşma Enstitüsü tarafından düzenlenen, geçmişten tevarüs eden Türk kültür mirasını, geleceği inşa eden dinamik bir yapı taşı olarak yeniden tanımlayan "Asırlık Zarafet" sergisini gezmişti.

Baykar'ın Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret eden Kraliçe Mathilde, daha sonra Ortaköy'ü gezerek fotoğraf çektirmişti.

Kraliçe Mathilde, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Türkiye-Belçika İş Forumu'na katıldıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Vahdettin Köşkü'nde görüşmüştü.

Belçika Kraliçesi Mathilde başkanlığındaki heyet, Taksim'de bulunan Belçika Konsolosluğu'nda Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile bir araya gelmişti.

Daha sonra İstanbul Deniz Müzesi'ni gezen Kraliçe Mathilde, İstanbul Sanayi Odasının (İSO) ev sahipliğinde düzenlenen "Kadınların Ekonomik Katılımı ve İş Dünyasında Kadın Hakları Paneli"nde konuşmuştu.

Belçika Kraliçesi Mathilde'nin katılımıyla Türk ve Belçikalı firmalar arasında resmi imza töreni gerçekleştirilmişti.

Kraliçe Mathilde başkanlığındaki heyet, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İstanbul Finans Merkezi Yerleşkesi'ni ziyaret etmişti.

MEXT Teknoloji Merkezi'nde düzenlenen "Sanayi 4.0'dan Sanayi 5.0'a Geçiş ve Belçika-Türkiye için Fırsatlar" oturumuna katılan Kraliçe Mathilde, daha sonra İstanbul Üniversitesi'nde yapılan Belçika ve Türkiye biyofarma ekosistemlerinin konuşulduğu programa iştirak etmişti.

Kraliçe Mathilde beraberindeki heyetle birlikte İstanbul'daki "Üst Düzey Türkiye-Belçika İş Dünyası Yuvarlak Masa Toplantısı"na katılmıştı.

Kaynak: AA

