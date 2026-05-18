Belçika Kraliçesi'nin Türkiye Ziyareti

6 Nisan 1920

1- Belçika Kraliçesi Mathilde'nin ziyareti kapsamında üst düzey ekonomi diplomasisi yürütüldü

Belçika Kraliçesi Mathilde ve beraberindeki Bakanlar, üst düzey yetkililer ve iş dünyası temsilcilerinin 5 günlük Türkiye temasları kapsamında 40 yeni ticari anlaşma ve iş ortaklığına imza atıldı

Görüşmelerde, enerji, savunma sanayisi, havacılık, lojistik, sağlık ve yaşam bilimleri, bankacılık, teknoloji ve dijitalleşme gibi önemli sektörlerde yatırım ve iş fırsatları ele alındı

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

2- Türkiye'nin e-ticaret hacmi 5 yılda 10,6 trilyon liraya ulaştı

Türk lirası bazında işlem hacmi yaklaşık 12 katına çıkarken dolar bazında 5 yıllık işlem hacmi 373,6 milyar dolar olarak kayıtlara geçti

Bu dönemde toplam e-ticaret işlem sayısı 25,85 milyar oldu

(Mertkan Oruç/Ankara)

3- Tarihi ve kültürel bağlar Türk yatırımlarını Tataristan'a çekiyor

Tataristan Yatırım Geliştirme Ajansı Genel Müdürü Taliya Minullina:

"Tatar ve Türk halklarının kültürel yakınlığı iş dünyasına da olumlu yansıdı. Türk yatırımcılar için işleme sanayi, turizm, konaklama ve tekstil sektörlerinde önemli fırsatlar bulunuyor"

(Hümeyra Ayaz/Kazan)

4- Küresel Sumud Filosu'na katılan İtalyan gazeteci Alessandro Mantovani, Avrupa'nın desteğinin önemini vurguladı:

"Filoya katıldım çünkü Gazze'deki kuşatmayı sona erdirmeyi hedefleyen bu misyonu Avrupa'dan bir haberci olarak desteklememiz gerektiğine inanıyorum"

"(Filo) Denizin ortasında yapılan bir halk gösterisi gibi. Katılımcıların ruh hali iyi. Çeşitli teknik sorunlar nedeniyle çok zaman kaybettik ama bence hareket iyi"

(Ahmet Furkan Mercan/Ankara) (Görüntülü)

5- İngiltere'de Türk bilim insanının liderliğindeki araştırma tıpta yeni tedavi yöntemlerine ışık tutuyor

İnsan genetiği alanında çalışmalar yapan Dr. Mine Köprülü'nün başyazarı olduğu uluslararası çalışma, biyolojik veri analizleri ile insan biyolojisi, hastalık mekanizmaları ve ilaç geliştirme süreçleri için yeni bilimsel veriler sunuyor

Halihazırda alanında dünyanın en geniş kapsamlı araştırması olan bu çalışma, mevcut ilaçların farklı hastalıklarda da değerlendirilmesinin önünü açıyor

Dr. Köprülü:

"Bir Türk bilim insanı olarak çok mutlu ve gururluyum. (Çalışma) Umuyorum, benim gibi bilime kendini adayan Türk bilim insanlarına da başarabilecekleri şeyler konusunda umut olur"

(Zuhal Demirci/Londra) (Fotoğraflı/Görüntülü)

6- İklim kriziyle mücadelede yer alan gençlerden "somut adım" çağrısı

COP29 Başkanlığı Gençlik İklim Şampiyonu Leyla Hasanova:

"İklim değişikliği nedeniyle dönüşmüş ve çevresel açıdan zarar görmüş bir dünyayı miras alacak olan biz gençleriz ve bu durum bizi yakından ilgilendiriyor. Yaşayacağımız gezegenin sürdürülebilir, yeşil ve 15-20 yıl önce olduğu gibi yaşanabilir kalmasını istiyoruz"

Nijerya Avrupa Birliği Gençlik Danışmanı, Theirworld Küresel Gençlik Elçisi ve şair Victory Ashaka:

"Bugün daha fazla gencin bu süreçlere ilgi göstermemesinin nedeni, çoğu zaman bu toplantılarda sadece konuşuluyor olması. Sürekli konuşuyoruz ancak konuşmanın yanında harekete geçmek de gerekiyor. Verilen sözlerin, açıklanan iklim finansmanı taahhütlerinin ve yapılan çağrıların somut sonuçlara dönüşmesi şart"

(Yeter Ada Şeko/İstanbul)

7- Üç damarı kapalı hasta küçük kesiyle tedavi edildi

Göğüs ağrısı şikayetiyle gittiği Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde 3 damarı kapalı olduğu tespit edilen 58 yaşındaki Murat Zengi, minimal invaziv yöntemiyle yapılan bypassla sağlığına kavuştu

Kalp Damar Cerrahisi Kliniği İdari Sorumlusu Prof. Dr. Mehmed Yanartaş:

"Hastaya koltuk altından üç damar bypassı gerçekleştirdik. Hasta yoğun bakımdan hemen çıkarak taburcu oldu. Çok hızlı toparladı, hayata çok hızlı atıldı"

(Hikmet Faruk Başer-İstanbul) (Fotoğraflı/Görüntülü)

8- Lise öğrencilerinin robot takımı ABD'de dünya şampiyonası bileti aldı

Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi Müdürü Veda Atar:

"Bu tip çalışmaların çocukların okula aidiyet duygularını geliştirdiğine inanıyorum. Aynı zamanda çevresine duyarlı, yaşananların farkında olan ve merhametli çocuklar yetiştirmeyi sağlıyor"

Robot takımının analiz kaptanı 10. sınıf öğrencisi Zeynep Zozan Kaplan:

"En önemli iki ana mekanizmamız maç sırasında bizim sorumluluğumuz dışında kırıldı. Robot çalışamayacak hale geldi. Bu bizim için aslında çok büyük bir krizdi çünkü maçlara çıkamayacak durumdaydık. Ama biz bu krizi bir fırsata çevirdik ve hızlı koordine olarak mekanizmalarımızı tamir ettik ve maça çıkabilecek hale geldik. Bu sayede de 'Rising All Star' ödülüne layık görüldük"

(Mikail Bıyıklı-İstanbul) (Fotoğraflı/Görüntülü)

9- ABD-Çin arasındaki sınırlı uzlaşılar kısa vadede finansal piyasalara geçici rahatlama sağlayabilir

Marmara Üniversitesi Uluslararası Politik Ekonomi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arzu Al:

"Kısa vadede ABD ile Çin arasında sağlanabilecek sınırlı uzlaşılar küresel piyasalarda risk algısını azaltabilir ve finansal piyasalara geçici bir rahatlama sağlayabilir. Ancak orta ve uzun vadede üçüncü taraf ekonomiler üzerinde ciddi baskılar oluşma ihtimali bulunuyor"

"ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları genişletmesi, Venezuela petrolüne erişimi sınırlandırması ve deniz taşımacılığı üzerindeki baskıları artırması Çin'in alternatif enerji ağlarını kırmaya dönük hamleler olarak değerlendirilebilir"

(Yunus Türk/İstanbul)

10- El Nino emtia piyasasında yeni endişe kaynağı olabilir

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen:

"Eski deneyimlere bakacak olursak son 50 yıldır yaşanan her El Nino'da kakao üretiminin azaldığını gördük, kakao üretimine yönelik etkileri bu sene değil ama 2027'de görebiliriz, o yüzden kakao tarafında yeniden fiyat artışlarının muhtemel olduğunu söylememiz mümkün"

"Hindistan'da muson gecikmesi ve sıcaklıklar nedeniyle pamukta böceklenme önemli olabilir, bu da pamuk tarafında dalgalanmaya yol açabilir"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

11- Kurban Bayramı küçük ev aletleri sektörünü hareketlendirdi

Küçük Ev Aletleri Sanayici ve İhracatçıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer:

"Kurban Bayramı döneminde kıyma makineleri, doğrayıcılar, mutfak şefleri, blender setleri ve saklama süreçlerini destekleyen ürünler öne çıkıyor"

"Bayram ziyaretleri ve kalabalık sofralar nedeniyle çay makineleri, Türk kahvesi makineleri ve servis kolaylığı sağlayan ürün gruplarında da ciddi bir talep oluşuyor"

(Aylin Rana Aydin/İstanbul)

12- Kasaplardan kurban etlerinin dinlendirilmesi ve doğru saklanması uyarısı

İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Ali Güla:

"(Kurban) Etin sıcak buharı olur. Etleri poşete sıcak şekilde koymayın, 2-3 saat dinlenip buharını atması gerekiyor. Direkt poşetle dolaba da koymayın, altı ve üstü donuyor ortadan yeşermiş oluyor. Havalar da ısınmaya başladı. Etlerimiz çok çabuk yeşillenip bozulur"

"Büyükbaş hayvan etinin işleme ücreti 30 ile 50 lira (kilogram başına) arasında değişiyor. Kıymasını, bifteğini ve haşlamasını ayrı yapıyoruz. Küçükbaşta ise 1000 ile 2 bin lira arasında bir işleme ücreti olacak"

(Mücahit Enes Sevinç/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- "Asırlık çınar" Gençlerbirliği, Metin Diyadin ile Süper Lig'e tutundu

Başkentin Süper Lig'deki tek temsilcisi Gençlerbirliği, 5 kez teknik direktör değişikliğine gidilen ve 3 farklı ismin başkanlık koltuğuna oturduğu sezonda ligde kalmayı başardı

Sezonun tamamlanmasına 2 hafta kala küme düşme hattına gerileyen kırmızı-siyahlılar, Metin Diyadin'in yeniden göreve gelmesinin ardından kritik Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarını kazanarak Süper Lig'e tutundu

Gençlerbirliği, "çalkantılı" geçen sezonu, 34 puanla 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 18 mağlubiyet alarak 14. sırada tamamladı

(Halil İbrahim Avşar/Ankara)

14- Beşiktaş, sezonu hayal kırıklığıyla kapattı

Siyah-beyazlılar, ligde sezonu şampiyon Galatasaray'ın 17 puan ardında 60 puanla 4. basamakta tamamladı

Beşiktaş, ligde son 5 sezonda ilk 2 sırada yer alamadı

Siyah-beyazlı ekip, bu sezon sıralamada üstündeki takımları mağlup edemedi

Beşiktaş'ta sezon ortasında kadro dışı kalan ve takımdan ayrı çalışan Necip Uysal, futbolculuk kariyerini noktaladı

(Metin Arslancan/İstanbul)

