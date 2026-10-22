Belçika Meteoroloji Enstitüsü, Austen Fırtınası için 3 bölgeye turuncu alarm verdi

Belçika'nın batı ve kuzeyindeki bazı bölgelerde Austen Fırtınası nedeniyle "turuncu alarm" verildi.

Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsünden (RMI) yapılan açıklamada, Doğu ve Batı Flandre ile Hainaut bölgeleri için şiddetli rüzgar uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, söz konusu 3 bölgede yarın öğleden gece saatlerine kadar Austen Fırtınası nedeniyle şiddetli rüzgar beklendiği, bu nedenle "turuncu alarm" verildiği belirtildi.

Saatte 100 kilometre hıza ulaşması beklenen rüzgarın, geniş çaplı hasara yol açabileceği ve trafiği ciddi şekilde etkileyebileceği aktarılan açıklamada, halka "yetkililerin talimatlarına uyma" çağrısı yapıldı.

Açıklamada, ülke genelinde şiddetli yağışın da beklendiği bazı bölgelerde, su baskınlarının meydana gelebileceği uyarısında bulunuldu.