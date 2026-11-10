Belçika, soğutma saldırılarında İran'ı suçlayacak kanıt bulunmadığını açıkladı

Belçika hükümeti, Avrupa'nın farklı kentlerinde süpermarketlerin soğutma sistemlerine yönelik saldırılara ortak "Avrupa cevabı" verilmesi gerektiğini bildirdi.

Belçika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Laurens Soenen, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ülkede saldırılara ilişkin Federal Savcılık tarafından soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

Fransa'nın saldırılardan İran'ı sorumlu tuttuğuna işaret eden Soenen, "Bu aşamada, olaydan İran'ı veya başka herhangi bir aktörü sorumlu tutmamızı sağlayacak herhangi bir kanıta sahip değiliz. Ayrıca, Fransa'da daha önce meydana gelen saldırılarla bağlantı kurmamız da mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Soenen, diğer taraftan Belçika'nın tehdidi hafife almadığını belirterek, "Tutumumuz nettir: Bu tür saldırılar kabul edilemez ve Avrupa çapında uygun bir karşılık verilmelidir." açıklamasında bulundu.

Hedefli yaptırımların bu açıdan önemli bir araç olabileceğine işaret eden Soenen, Belçika'nın Fransa'nın önerilerine açık olduğunu ve mevcut bilgiler doğrultusunda konuyu Avrupalı ortaklarıyla birlikte dikkatle değerlendireceğini bildirdi.

Avrupa'da süpermarketlerin soğutma sistemlerini hedef alan saldırılar

Fransa'da ekim ayında yüzlerce süpermarketin soğutma sistemlerini hedef alan siber saldırılar, gıda ürünlerinin bozulmasına ve maddi zarara yol açmıştı.

Belçika, Lüksemburg, İsveç, İrlanda, Hollanda, Finlandiya ve Estonya'da da 2 Kasım'da bazı marketlerin soğutucu ve dondurucularında benzer sorunlar bildirilmişti. Cihazların sıcaklıklarının yükselmesi nedeniyle bazı işletmeler gıda ürünlerini satıştan kaldırmak ve imha etmek zorunda kalmıştı.

Fransa, kendi topraklarındaki saldırılardan İran'ı sorumlu tutmuştu.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Noel Barrot, 11-12 Ekim tarihlerinde düzenlenen, ülkedeki 700'den fazla süpermarketin soğutma sistemlerini hedef alan siber saldırının arkasında olduğunu duyurduğu İran Devrim Muhafızları Ordusuna karşı uygulanacak yaptırımlarda hiçbir seçeneği göz ardı etmeyeceklerini bildirmişti.