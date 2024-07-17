Belçika, Ukrayna'nın yeniden inşası için 150 milyon avroluk işbirliği anlaşması imzaladı

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Belçika Başbakanı Alexander de Croo ve mevkidaşı Denis Şmıgal, Ukrayna'nın yeniden inşasını amaçlayan 150 milyon avro değerindeki işbirliği anlaşmasına imza attı.

Belçika Dışişleri Bakanlığının X hesabından yaptılan paylaşıma göre, imza töreninde, Kalkınma İşbirliği Bakanı Caroline Gennez de hazır bulundu.

De Croo ve Şmıgal tarafından imzalanan 150 milyon avroluk anlaşmayla okul, hastane ve enerji altyapısı başta olmak Ukrayna'nın yeniden inşasına destek olmak amaçlanıyor.

Belçikalı lider, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu anlaşma, Federal Kalkınma Ajansının (Enabel), Ukrayna'nın enerji ağının kışa hazır hale getirilmesi, hastanelerin ve okulların yeniden inşası ve çok daha fazlasını başlatmasına olanak tanıyacak." ifadesine yer verdi.

Belçika'nın resmi ajansı Belga'nın haberine göre, anlaşma kapsamında tahsil edilecek 20 milyon avroluk ilk ödeme, başkent Kiev'de enerji tesislerinin, hastanelerin ve ülke genelindeki okullara ek sığınaklar inşa edilmesi için kullanılacak.