Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, Belçika Berchem Belediye Başkanı Öztürk’ü ağırladı

(ESKİŞEHİR) - Belçika'nın Berchem Belediye Başkanı Erkan Öztürk, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette, Belçika'da yaşayan gurbetçilerle bağların güçlendirilmesine yönelik gerçekleştirilebilecek çalışmalar ele alındı.

Başkan Ünlüce, Berchem Belediye Başkanı Erkan Öztürk'ü ağırladı. Buluşmada, iki kent arasındaki iş birliği olanakları ele alındı.

Berchem ile Eskişehir arasında yerel yönetimler düzeyinde ilişkilerin geliştirilmesinin önemine dikkati çeken Başkan Öztürk, karşılıklı ziyaretlerin artırılması ve özellikle Belçika'da yaşayan gurbetçilerle bağların güçlendirilmesine yönelik ortak çalışmalar yapılabileceğini ifade etti.

Öztürk, Avrupa'ya Türk iş gücü göçünün yıl dönümü gibi kültürel etkinliklerde ortak organizasyonlar düzenlenebileceğini belirterek, Erasmus ve benzeri uluslararası programlar kapsamında gençleri bir araya getirecek buluşmaların hayata geçirilebileceğini söyledi.

Ünlüce de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, uluslararası iş birliklerinin kentler arasında kültürel, sosyal ve ekonomik ilişkilerin gelişmesine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.