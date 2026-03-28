Belde Statüsü Kazanan 5 Yerleşim İçin Seçim Tarihi Belirlendi

28.03.2026 12:58
YSK, 5 belde için mahalli idareler seçimini 7 Haziran'da yapacak.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), belde statüsü kazanan 5 yerleşim yerinde mahalli idareler seçiminin 7 Haziran'da yapılmasına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, YSK'nin 5 Aralık 2025'teki kurul toplantısında aldığı karar sonucunda, Tokat'ın Reşadiye ilçesindeki Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesindeki Bağtaşı, Gümüşhane'nin Merkez ilçesindeki Tekke ile Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki Mustafapaşa yerleşim yeri belde statüsü kazandı.

Bu yerlerdeki belediye başkanı ve meclis üyeliği seçimleri 7 Haziran'da yapılacak.

Kaynak: AA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Advertisement
