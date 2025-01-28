Belediye Başkanı Çırpanoğlu Ahi Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu

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(ANKARA)- Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, mahalle ziyaretleri kapsamında Ahi Mahallesi'ndeki vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Ahi Mahallesi'ni ziyaret etti. Başkan Çırpanoğlu, mahalledeki ihtiyaçları yerinde tespit ederek, talep ve önerileri dinledi; belediye olarak önceliklerinin vatandaşların beklentilerini karşılamak olduğunu söyledi.

"Eksiklerimiz olsun, biz de onları çözmeye çalışalım"

Bölgedeki eksikliklerden ve yapılacak çalışmalardan bahseden Başkan Çırpanoğlu, "Biz gerçekten ilk 5 yılımızda yapacaklarımızla ilçemizdeki bütün eksikliği bitirmeye çalışacağız ama tabii ki bir yeri yaptığın zaman öbür yer patlar. Orayı yaparken öbür yer çatlar. Eksik bitmez. Bitmesin de. Allah bize nasip etti, hizmet etmeyi de nasip etsin. Eksiği olsun ki Kazan'ın biz de bu eksikleri tamamlayalım. Köyümüzün her şeyi tamam olsa vallahi o köye dokunamayız. O köye karşı ben görevimi yerine getiremem. O yüzden eksiklerimiz olsun, biz de onları çözmeye çalışalım. Bu hayat mücadelesiyle memleketimize hizmet edelim. İnsanın kendi memleketine hizmet etmesi kadar güzel bir şey yok" dedi.