Belediye Başkanı Kıvrak'tan YKS Öncesi Öğrencilere Destek Ziyareti

(AYDIN)- Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi Kitap Kafe'de ders çalışan öğrencileri ziyaret etti. Öğrencilere başarılar dileyen Kıvrak, "Hayatın kendisi bir sınav, bu ne ilk ne de son olacak. Önemli olan yılmadan çalışmak ve inancını kaybetmemek" dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, YKS öncesi Kitap Kafe'de ders çalışan öğrencileri ziyaret etti. Öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Kıvrak, "Gençler bizim geleceğimiz. Başaracaklarına, hayallerine kavuşacaklarına inancım tam. Hayatın kendisi bir sınav, bu ne ilk ne de son olacak. Önemli olan yılmadan çalışmak ve inancını kaybetmemek" dedi.

"İkinci Kitap Kafe için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Gençlerin en iyi şartlarda eğitim alabilmeleri için çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Kıvrak, "Belediye olarak eğitime her zaman öncelik verdik. Bu anlayışla Kitap Kafe projemizi hayata geçirdik. Şimdi ikinci Kitap Kafe için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm öğrencilerimize emeklerinin karşılığını aldıkları, hedeflerine ulaştıkları başarılı bir sınav süresi geçirmelerini diliyorum" diye konuştu.