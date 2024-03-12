19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, meclis üyelerine teşekkür plaketi taktim etti

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Terör örgütlerine müsaade etmeyeceğiz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'de esnaf ziyareti ve güvenlik güçleriyle bir araya gelerek terör örgütlerine karşı mücadelelerini vurguladı. Yerlikaya, terör örgütlerinin bu topraklarda başarıya ulaşma şansının olmadığını haykırdıklarını belirtti ve Türkiye'nin büyük ve güçlü bir ülke olma hedefiyle çalıştıklarını ifade etti.