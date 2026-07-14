Belediye Başkanı ve 30 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
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Belediye Başkanı ve 30 Şüpheli Gözaltında

14.07.2026 21:24
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Ankara'da rüşvet ve suç örgütü soruşturması kapsamında 31 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının "suç örgütü", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 31 şüpheli adliyeye getirildi.

Gözaltına alınan 31 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 31 şüpheli sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerin tamamı soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Soruşturmanın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç örgütü", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Düzenlenen operasyonda 29 şüpheli gözaltına alınırken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Ankara'ya dönen Güner de Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Politika, 3. Sayfa, Ankara, Güncel, Son Dakika

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