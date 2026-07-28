Belediye Başkanları Davasında 58. Duruşma Tamamlandı - Son Dakika
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Belediye Başkanları Davasında 58. Duruşma Tamamlandı

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Rıza Akpolat, yargılandığı davada beraat talep etti, duruşma yarına ertelendi.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 7'si tutuklu 200 sanığın yargılandığı davanın 58. duruşması tamamlandı.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada, Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu sanık Rıza Akpolat'ın esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanı alındı.

Tutukluluğunun üzerinden 18 ay geçtiğini belirten Akpolat, tamamı soyut beyanlardan oluşan bir dava süreci yaşadıklarını ve artık karar celsesinde olduklarını söyledi.

Akpolat, belediye başkanlığı sürecinde onlarca kez denetlendiğini ve bugüne kadar soruşturmaya konu bir bulguya rastlanmadığını öne sürdü.

Beşiktaş ilçesiyle ve belediyenin çalışmalarıyla ilgili genel bilgiler veren Akpolat, şunları kaydetti:

"Yapılan ihale süreçlerine Aziz İhsan Aktaş doğal yollardan dahil olmuştur. Daha öncesinde kendisiyle bir görüşmem olmamıştır. İşini sorunsuz yerine getirmiştir. İhalelerde kamu yararı gözetilmiştir. İhalelerimizde kamu zararı yoktur. Dolayısıyla ihaleye fesat karıştırma suçu zorlama bir suçtur. İhale süreçleri şeffaflıkla yürütülmüştür. Bu suçlamayla ilgili şahsımın ve arkadaşlarımın beraatini istiyorum."

Akpolat, rüşvet havuzu oluşturdukları iddiasının doğru olmadığını savunarak, bu suçtan yargılanan tüm aile bireylerinin ve kendisinin beraatine karar verilmesini talep etti.

Suç işlemediği için rahat olduğunu ve mahkemenin bu kara lekeyi ortadan kaldıracağına inandığını dile getiren Akpolat, "İddianamenin tamamına bakıldığında benimle rüşvet pazarlığı yaptığını söyleyen biri yok. Herhangi birini kayırmamız istendi mi? Yok. Kimseyle rüşvet pazarlığı yapmadım, harcadığım her bir kuruşun hesabını verdim." beyanında bulundu.

Akpolat, çalışma arkadaşlarının, aile bireylerinin ve kendisinin tüm suçlamalardan beraatine karar verilmesini isteyerek, savunmasını tamamladı.

Söz verilen sanık Akpolat'ın avukatları da müvekkillerinin tahliyesini ve tüm suçlardan beraatini talep etti.

Duruşma, sanık Akpolat'ın avukatlarının savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere yarına ertelendi.

Kaynak: AA

Rıza Akpolat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belediye Başkanları Davasında 58. Duruşma Tamamlandı - Son Dakika

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