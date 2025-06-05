3 belediyede 11 Haziran\'da seçim yapılacak

CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 38 isimden 22'si tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, İstanbul Avcılar İlçe Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Büyükçekmece İlçe Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa İlçe Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Adana Ceyhan İlçe Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan İlçe Belediye Başkanı Oya Tekin'in Anayasa'nın 127. maddesi ile Belediye Kanunu'nun 47. maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Belediye başkanları hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin bilgi verilen açıklamada, Çaykara hakkında, "icbar suretiyle irtikap", Akgün hakkında "rüşvet almak ve icbar suretiyle irtikap", Bahçetepe hakkında "rüşvet almak", Aydar hakkında "icbar suretiyle irtikap" ve Tekin hakkında "icbar suretiyle irtikap" suçlarından soruşturma yürütüldüğü ve tutuklanmalarına karar verildiği hatırlatıldı.

3 BELEDİYEDE SEÇİM YAPILACAK

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri gereği; Avcılar, Büyükçekmece ve Gaziosmanpaşa Belediye Meclislerinin Belediye Başkanı Vekillerini seçmek üzere 11 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 10.00'da toplanacağı belirtildi.