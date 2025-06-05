3 belediyede 11 Haziran'da seçim yapılacak - Son Dakika
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3 belediyede 11 Haziran'da seçim yapılacak

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3 belediyede 11 Haziran\'da seçim yapılacak
05.06.2025 12:29
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3 belediyede 11 Haziran\'da seçim yapılacak
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CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında belediye başkanları tutuklanan ve görevden alınan Avcılar, Gaziosmanpaşa ve Büyükçekmece belediyelerinde 11 Haziran'da seçim yapılacak. Tutuklanan başkanların yerine başkanvekilleri seçilecek.

CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 38 isimden 22'si tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, İstanbul Avcılar İlçe Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Büyükçekmece İlçe Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa İlçe Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Adana Ceyhan İlçe Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan İlçe Belediye Başkanı Oya Tekin'in Anayasa'nın 127. maddesi ile Belediye Kanunu'nun 47. maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Belediye başkanları hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin bilgi verilen açıklamada, Çaykara hakkında, "icbar suretiyle irtikap", Akgün hakkında "rüşvet almak ve icbar suretiyle irtikap", Bahçetepe hakkında "rüşvet almak", Aydar hakkında "icbar suretiyle irtikap" ve Tekin hakkında "icbar suretiyle irtikap" suçlarından soruşturma yürütüldüğü ve tutuklanmalarına karar verildiği hatırlatıldı.

3 BELEDİYEDE SEÇİM YAPILACAK

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri gereği; Avcılar, Büyükçekmece ve Gaziosmanpaşa Belediye Meclislerinin Belediye Başkanı Vekillerini seçmek üzere 11 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 10.00'da toplanacağı belirtildi.

Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3 belediyede 11 Haziran'da seçim yapılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Halis demir:
    HIRSIZLARIN MUMU YATSIYA KADAR YANDI YILLARDIR BELD.ÇÖEREKLENİP SOYMUŞLAR BAŞTA EKO ÇETE BAŞI 68 101 Yanıtla
  • 205622:
    ne seçimi çoğunluk akp de degilmi el değiştirecek öyle kazanamadık böyle kazandik 70 62 Yanıtla
  • Cengiz DOĞAN:
    Halâ hırsızları savunuyorsunuz ya yazıklar olsun size 54 62 Yanıtla
  • 205622:
    Allah sizi bildiği gibi yapsın nasıl hesap verceksiniz diğer tarafta 87 15 Yanıtla
  • 149700:
    Hasan akgün güvenilmez biri 38 18 Yanıtla
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SON DAKİKA: 3 belediyede 11 Haziran'da seçim yapılacak - Son Dakika
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