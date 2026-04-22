Aziz İhsan Aktaş Davasında, Kadir Aydar'ın da Arasında Olduğu 5 Kişi Hakkında Tahliye Kararı Verildi - Son Dakika
Aziz İhsan Aktaş Davasında, Kadir Aydar'ın da Arasında Olduğu 5 Kişi Hakkında Tahliye Kararı Verildi

22.04.2026 17:37  Güncelleme: 19:03
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 'çıkar amaçlı suç örgütü' ile ilgili davada bazı belediye görevlilerine tahliye kararı verirken, CHP'li 3 belediye başkanının tutukluluğunun devamına hükmetti.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) - İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Aziz İhsan Aktaş davasındaki ara kararında, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Çağdaş Ateşçi, Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Ferit Tutşi, Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri eski müdürü Gülal Erdovan Anıl ve Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri personeli Gülşah Ocak hakkında tahliye kararı verdi.

İş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı iddia edilen "çıkar amaçlı suç örgütü" ile bazı belediye başkanlarına rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla 200 kişi hakkında İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce açılan davanın ikinci duruşmasının üçüncü günü tamamlandı. Tutuklu 16 kişinin olduğu davanın Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ndeki 3 No'lu Duruşma Salonu'nda yapılan duruşmasında savcı, mütalaasını açıkladı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar hakkında tutukluluğun devamını talep eden savcı, Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Çağdaş Ateşçi, Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Ferit Tutşi ve Beşiktaş Belediyesi destek hizmetleri personeli Gülşah Ocak'ın ise tahliyesi yönünde görüş bildirdi.

CHP'li 3 başkanın tutukluluğu sürecek

Tutukluluk değerlendirmesine karşı yapılan savunmaların ardından mahkeme heyeti, ara kararını açıkladı. Mehmet Sağır için ifadesinin alınması amacıyla yakalama kararı çıkarıldı. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Çağdaş Ateşçi, Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Ferit Tutşi, Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri eski müdürü Gülal Erdovan Anıl ve Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri personeli Gülşah Ocak hakkında tahliye kararı verildi. Mahkeme heyeti, CHP'li 3 belediye başkanının da aralarında olduğu 11 kişinin tutukluluğunun devamına karar verdi.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Aziz İhsan Aktaş Davasında, Kadir Aydar'ın da Arasında Olduğu 5 Kişi Hakkında Tahliye Kararı Verildi - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Aziz İhsan Aktaş Davasında, Kadir Aydar'ın da Arasında Olduğu 5 Kişi Hakkında Tahliye Kararı Verildi - Son Dakika
