Belediye Personeli Enjektörle Yaralandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, sahipsiz hayvanları uyuşturmak için kullanılan hava basınçlı enjektör atıcı tabancayla kazara kendini vuran belediye personeli tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Yalnızbağlar Mahallesi'nde vatandaşlara saldıran sahipsiz köpeği uyuşturarak belediye barınağına götürmek isteyen R.K'nin (39) elinde bulunan enjektör atıcı tabanca kazara patladı.
Enjektörün ayağına isabet etmesi sonucu yaralanan R.K, Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.
R.K, buradaki ilk müdahalesinin ardından ambulans helikopterle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
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