Belediye Personeli Kılığına Girip Define Aradılar

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Belediye personeli gibi giyinip, kent merkezinde iş makinesiyle define aradılar (3)

Isparta'da kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan şüpheliler, emniyet müdürlüğündeki ifadelerinin ardından 'Tarihi eser kaçakçılığı' ve 'Kamu malına zarar verme' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nde polis aracına götürülen 5 şüpheliye, gazeteciler, 'Bu işin arkasında kimler var?', 'Bu işi yapmaktaki cesareti nereden buldunuz?', 'Orada gömü olduğunu nereden biliyordunuz?' sorularını yöneltti. Şüpheliler, soruları cevaplamadı. Minibüse bindirilen İ.A., H.T., Y.G., H.D.C. ve Ş.C. adliyeye götürüldü.

Haber-Kamera: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,