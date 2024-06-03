Belediyede mobbing iddiası: 11 işçi önce ağır işlerde çalıştırıldı, sonra işten çıkartıldı - Son Dakika
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Belediyede mobbing iddiası: 11 işçi önce ağır işlerde çalıştırıldı, sonra işten çıkartıldı

Belediyede mobbing iddiası: 11 işçi önce ağır işlerde çalıştırıldı, sonra işten çıkartıldı

Kırıkkale'nin Balışeyh Belediyesi'nde mobbing uygulandığı öne sürülen ve aralarında engelli işçilerinde olduğu 11 kişinin işine son verildi. İşten çıkarılan işçiler, haklarını aramak için hukuk mücadelesini başlatacaklarını söyledi.

03.06.2024 15:50  Güncelleme: 15:52
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Belediyede mobbing iddiası: 11 işçi önce ağır işlerde çalıştırıldı, sonra işten çıkartıldı

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Balışeyh Belediyesi'nde mobbing uygulandığı öne sürülen ve aralarında engelli işçilerinde olduğu 11 kişinin işine son verildi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti'nden Yeniden Refah Partisi'ne geçen Balışeyh Belediyesi'nde, bir süredir mobbing uygulandığı iddia edilen ve aralarında engelli işçilerinde olduğu 11 kişinin işine son verildi. "22. madde iş çıkışı" koduyla işten çıkarılan işçiler, üye oldukları Hizmet-İş Sendikası Kırıkkale Şubesi'ne müracaat etti. İşten çıkarılan işçiler, haklarını aramak için hukuk mücadelesini başlatacaklarını söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na müfettiş talebinde bulunduklarını belirten Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Fatih Doğan, "Belediyeden 11 kişi işten çıkarıldı. Dava sürecimiz devam ediyor. Engelli bir arkadaşımızı da yapamayacağı işlerde çalıştırdı. İşçimizde yılmadan çalıştı. İşçilerimiz 22. maddeden çıkarılıyor. Diğer sebepler" dedi.

İşten çıkartılan işçilerden Ercan Coşar ise, "Ben engelliyim, yüzde 42 raporum var. 'Oturarak iş yapar' diye raporum mevcut. Buna rağmen beni parke döşemede, temizlikte, odun kesmede, inşaatta, çatı yapmada çalıştırdılar. 'En sonunda da sen AK Parti'ye oy verdin, sendikadan da çıkmıyorsun' diye işten çıkarttılar" diye konuştu.

Balışeyh Belediyesi itfaiyesinde görev yaptığını anlatan Turgay Gülertaş ise "Belediye Başkanı Hilmi Şen, geldikten sonra beni itfaiyeden aldı. Boynumda 4 tane platin var. İşten caydırmak için beni ağır işlerde çalıştırdı. Başka partiye oy verdim diye işten çıkartıldım" şeklinde konuştu.

Cemal Gürsoy da, "Bize ekmek veren kişiye oy verdik diye bizi ekmeğimizden etti. Sanki vatana ihanet ettik, sanki suç işledik, sanki hainlik yaptık. Bizi 22'den çıkışımızı verdi. Bizleri mağdur etti. Biz hiçbir suç işlemedik, Allah büyük" ifadesini kullandı.

Kaynak: İHA

Kırıkkale, Balışeyh, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belediyede mobbing iddiası: 11 işçi önce ağır işlerde çalıştırıldı, sonra işten çıkartıldı - Son Dakika

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