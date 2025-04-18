Belediyeler İçin Ekonomik Çözüm Talebi

(ANTALYA) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili Zeydan Karalar, 'Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı'nda yaptığı konuşmada, dün görüştüğü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten belediyelerin SGK borçlarına ilişkin uygulamanın düzenlenmesini talep ettiğini belirtti. Karalar, Şimşek'e "Belediyeler Ankara'nın hasmı falan değil, Ankara yönetiminin tam yardımcısıdır. Eğer illerde rahat bir yaşam imkanı veren belediyeler varsa bu Ankara'ya da katkı sağlar. Çünkü mutlu olan insan sanki Ankara'da bunun bir bölümünü yapmış gibi görür. Şu anda belediyelerin karşı karşıya olduğu ekonomik krizleri çözmek durumundasınız" dediğini aktardı.

TBB Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 'Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı'na katıldı. Türkiye Belediyeler Birliği'nin destekleri ve Akdeniz Belediyeler Birliği ev sahipliğinde gerçekleşen 10. Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı ile eş zamanlı düzenlenecek Yerel Yönetimler Sempozyumu'nun bu yılki konusu "Çevre ve Teknoloji" olarak belirlendi.

Konuşmasına tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'ndan bahsederek başlayan Zeydan Karalar, "Ekrem kardeşimin yerine başkan vekili seçildiğim için umut ediyorum, bekliyorum ve inanıyorum ki Ekrem Başkan bir an önce özgürlüğüne kavuşur ve benim şu anda işgal ettiğim koltuğu kendisine seve seve teslim ederim" dedi. Karalar, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"TBB Başkanı olarak hangi ilde, hangi beldede nerede olursa olsun keyfi uygulamalarla görevden alınan her belediye başkanının her belde başkanının yanında olacağım. Biz milletin oyuyla seçilen hiçbir belediye başkanının görevden alınmasını istemeyiz. Eğer bir belediye başkanının işlediği bir suç varsa yargılanıp o suçun kesinleşmesinden sonra kanun gereği ne yapılması gerekiyorsa yapılmasını elbette kimsenin bir itirazı olmaz. Ama sanki kaçacak ya da çağrıldığında ifade vermeye gelmiyormuş gibi bir uygulama ile gece karanlığında yığınla polisle evlerini basıp onları incitecek şekilde bir muameleyle gözaltına almak doğru bir uygulama değildir. İnşallah Türkiye de yakın gelecekte bu uygulamalardan kurtulacak, biz kurtaracağız.

"Belediye başkanlığı işi giderek zorlaşıyor"

Dünya başka bir yere evriliyor. Teknolojinin gelişmesi ile kentte oturan insanlar daha konforlu bir yerde oturmak istiyorlar. Dolayısıyla belediye başkanlığı işi giderek zorlaşıyor. Artık sadece yol, altyapı yapmak yetmiyor; teknolojiyi, akıllı zekayı yakalamak ve çağa ayak uydurmak işlerin daha kolay yapılmasını, kentlerin daha konforlu olmasını ve insanların taleplerini karşılamak gibi bir görevleri var. Dünya bizim ona hunharca davranmamızın intikamını alıyor dolayısıyla küresel ısınmanın getirdiği tehlikeler de önümüzde koskoca bir çözüm dağı gibi görünüyor. Onlarla ilgili çözüm noktalarının önemli bir bölümü de belediyelerde. Belediyeleri önemsemeyen, çalıştırmayı istemeyenlere de söylemek istiyorum; özellikle pandemide ve depremde, küresel ısınmanın geldiği noktada belediyelerin ne kadar önemli olduğunu ve aslında onları tıkamak bir yana onların önünü açmakla ilgili Ankara'nın önlem alması gerekir.

Dün bakanlarımızı ziyaret ettim bir tanesi de Maliye Bakanımızdı. Dedim ki; 'Sayın Bakanım belediyelerin görevi çok büyük. Giderek daha önemli işler yapmaya başlıyorlar ve daha önemli müesseseler oluyor. Belediyeler Ankara'nın hasmı falan değil, Ankara yönetiminin tam yardımcısıdır. Eğer illerde rahat bir yaşam imkanı veren belediyeler varsa bu Ankara'ya da katkı sağlar. Çünkü mutlu olan insan sanki Ankara'da bunun bir bölümünü yapmış gibi görür. Şu anda belediyelerin karşı karşıya olduğu ekonomik krizleri çözmek durumundasınız. Ne yazık ki şu anda hiçbir belediyenin geliri yapmak istediği hizmetleri yapmasına müsait değil. Sayın Bakan'a dedim ki; 'Şu anda imkan yok, şu anda yapamayacağınızı biliyorum ama bugün bütçede 2 trilyon faiz var. Bütçedeki faiz yükünü azaltırsınız onun da bir bölümünü belediyeye aktarırsınız o kolay' dedim. Hemen kesintileri durdurmalısınız. Bugüne kadar hiç olmuş bir durum değil. Bakan, çalıştıklarını, bunun hemen olamayabileceğini söyledi."