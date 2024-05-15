Hatay'ın Belen ilçesinde, kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muhlisali Mahallesi'nde Türk Telekom'a ait 245 metre bakır kablonun çalınması üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda, ekipler kimliğini tespit ettiği zanlı M.G'yi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Belen'de Kablo Hırsızlığı Yapan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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