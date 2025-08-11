Belen\'de Otobüs Yangını

Hatay'ın Belen ilçesinde yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.
K.A. idaresindeki 31 ADR 94 plakalı yolcu otobüsünde, Kıcı mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Şoför aracı kenara çekerken, 20 yolcu otobüsten tahliye edildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri gönderildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.
