Hatay'ın Belen ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.
Gazi Abdurrahman Paşa Ortaokulu'nda düzenlenen fuarda, öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı projeler sergilendi.
Fuarı gezen Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, katılımcılarla sohbet etti, projeleri inceledi.
TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı, yarın 16.00'ya kadar ziyarete açık olacak.
Son Dakika › Güncel › Belen'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Açıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?