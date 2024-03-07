Belen\'de Yaşlılara Saygı Haftası Etkinliği Gerçekleştirildi

İŞKUR Aracılığıyla İşe Yerleştirilenlerin Sayısı Yüzde 41 Arttı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR aracılığıyla bu yılın ilk iki ayında işe yerleştirilenlerin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artarak, yaklaşık 208 bini bulduğunu bildirdi. Bakan Işıkhan, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaretinde, AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne kadar milletin umudu olduğunu ve bundan sonra da olmaya devam edeceğini söyledi.