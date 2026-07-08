Belen İlçe Emniyet Müdürü Şeyma Cevizoğlu, muhtarlarla bir araya geldi.
Cevizoğlu başkanlığında, Kanuni Sultan Süleyman Kervansarayı'nda düzenlenen toplantıda, mahallelerde yaşanabilecek sorunlar, vatandaşların talepleri ve asayişin sağlanmasına yönelik alınabilecek tedbirler değerlendirildi.
Toplantıda, muhtarlar da görüş ve önerilerini sundu.
Son Dakika › Güncel › Belen Emniyet Müdürü Muhtarlarla Toplandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?