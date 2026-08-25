Belgrad'da Çin Mürekkep Sanatı Sergisi
Belgrad'da geleneksel Çin mürekkep sanatı ve yapay zeka temalı sergi açıldı.
BELGRAD, 25 Ağustos (Xinhua) -- Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da "Mürekkep Sanatı Geleceği Sorguluyor: Yapay Zeka Çağında Çin Mürekkep Sanatı" temalı uluslararası gezici sergi, 24 Ağustos 2026.
Geleneksel Çin mürekkep sanatı ve yapay zeka arasındaki etkileşimi konu alan sergi, pazartesi günü Belgrad Çin Kültür Merkezi'nde ziyarete açıldı. (Fotoğraf: Wang Wei/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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