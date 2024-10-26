Belgrad\'da "Hariciyenin Yıldızı Şehit Büyükelçi Galip Balkar" kitabı tanıtıldı

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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Uluslararası Kitap Fuarı'nda Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç'in kaleme aldığı "Hariciyenin Yıldızı Şehit Büyükelçi Galip Balkar" isimli kitabın tanıtımı yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca açılan stantta Belgradlı okuyucularla bir araya gelen Büyükelçi Bilgiç, burada kitaba ilişkin soruları yanıtladı, kitapseverler için eserini imzaladı.

AA muhabirine açıklamada bulunan Bilgiç, kitabının yakın zamanda Sırpçaya da tercüme edileceğini ifade ederek, "Balkar suikastı eski Yugoslavya tarihinde gerçekleşen ilk ve tek siyasi suikast özelliğini taşımaktadır. Bu bağlamda Sırplar da etkinliğe büyük ilgi gösterdi." dedi.

Balkar'ı şehit eden iki terörist, 20'şer yıl hapis cezası almıştı

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği binası yakınlarında 9 Mart 1983'te, Ermeni terör örgütü JCAG mensubu iki saldırgan tarafından Büyükelçi Balkar'a otomatik silahlarla saldırı düzenlenmiş, ağır yaralanan Balkar iki gün sonra hayatını kaybetmişti. Saldırı sırasında olay yerinde bulunan ve kendisine kurşun isabet eden bir öğrenci de yaşamını yitirmişti.

Saldırganlar Kirkor Levonyan ile Raffi Aleksandr, 9 Mart 1984'te yakalanmış ve yargılama sonucu 20'şer yıl hapis cezası almıştı.