Belgrad'da yolcu uçağı aletli iniş sistemine çarptı - Son Dakika
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Belgrad'da yolcu uçağı aletli iniş sistemine çarptı

Belgrad\'da yolcu uçağı aletli iniş sistemine çarptı

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Nikola Tesla Havalimanı'ndan kalkış yapan yolcu uçağı, aletli iniş sistemine çarptıktan sonra havalimanına acil iniş yapmak zorunda kaldı. Uçakta bulunan 106 yolcu kazadan yara almadan kurtulurken, uçağın kanat ve gövde kısmında hasar meydana geldi. Havalimanı geçici olarak trafiğe kapatıldı.

19.02.2024 16:07  Güncelleme: 16:08
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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Nikola Tesla Havalimanı'ndan kalkış yapan yolcu uçağı, aletli iniş sistemine çarptıktan sonra havalimanına acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Yerel medyadaki haberlere göre, dün akşam Belgrad'daki Nikola Tesla Havalimanı'ndan Almanya'nın Düsseldorf kentine doğru kalkış yapan, Air Serbia için çalışan Yunanistan firması Marathon Airlines'e ait yolcu uçağı, havalanma sırasında uçakların inişine yardımcı olan??????? aletli iniş sistemine çarptı.

Belgrad üstünde 1 saat boyunca hareket eden 106 yolculu uçak, havalimanına acil iniş yaptı.

İtfaiye erleri, çarpmanın etkisiyle yakıt sızdıran uçağa yangın çıkmasını önlemek adına müdahale etti.

Uçağın kanat ve gövde kısmında hasar oluştu. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada havalimanı geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Kaynak: AA

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